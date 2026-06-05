Hallan en una casa de Dénia restos de un hombre que pudo ser asesinado por familiares hace 33 años

ALICANTE, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional localizaron el pasado miércoles enterrados en una casa de Dénia (Alicante) restos que podrían pertenecer a un hombre que pudo haber sido asesinado por familiares hace 33 años, según ha avanzado La Marina Plaza y han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Los agentes han tomado declaraciones a la familia y recogido muestras de ADN con el fin de contrastar si esos huesos se corresponden o no con la identidad de esta persona, para remitirlos a la autoridad judicial.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) han confirmado que el juez de la plaza 2 de Dénia acordó el pasado miércoles activar el protocolo forense para determinar la persona a la que corresponden esos restos óseos, puesto que consta ya un archivo por prescripción dictado hace unas semanas por el mismo órgano judicial en relación a la denuncia por el supuesto asesinato ocurrido hace 33 años.

Durante esta semana se han realizado excavaciones hasta dar con los huesos que podrían pertenecer a esa persona, que figuraba como desaparecida desde hace 33 años. Una confesión de la familia ha sido la que ha destapado los hechos y el crimen en el que habrían participado en agosto de 1993 los padres de la víctima, un joven de 27 años.

Sin embargo, no se denunció la desaparición hasta el año 2000, según Las Provincias. El padre ya ha fallecido mientras que la madre ha negado a este medio su supuesta implicación en el asesinato y descuartizamiento de su hijo, que habría confesado a otra hija.

Según publica 'Levante-EMV', que recoge testimonios de familiares del desaparecido, ha sido la reciente confesión de esa hermana de la víctima la que ha destapado el crimen, que ella habría ayudado a ocultar y enterrar el cuerpo y que cuenta ahora al conocer la prescripción del delito.