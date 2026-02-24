Hans Zimmer, Dani Fernández y Suede, en el 'menú' de marzo del Roig Arena

Archivo - El compositor alemán de bandas sonoras Hans Zimmer en un concierto. IMAGEN DE ARCHIVO. - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Roig Arena de València se prepara para un mes de marzo repleto de música en directo, con una programación que reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales, entre ellos Hans Zimmer, Dani Fernández y Suede.

El 7 de marzo de Heineken House Heineken presenta Heineken House 2026, su primer festival de música en el Roig Arena. El evento reunirá a Lori Meyers, La Casa Azul, Sidonie, James, Ley DJ y Don Fluor en una jornada que celebrará la música en directo con un cartel de primer nivel. En paralelo, el mismo día el Auditorio Roig Arena albergará los conciertos de La Fuga y Benito Kamelas.

Ya el 13 de marzo, se propone un Remember del Arena con grandes referentes de la música electrónica. El espectáculo ofrecerá una producción técnica "de alto nivel" junto con sonido e iluminación de última generación.

Un día después, la banda noruega Kakkmaddafakka debuta en el Auditorio Roig Arena con un concierto en el que presentarán las canciones de su esperado octavo álbum de estudio, sin olvidar éxitos como "Restless", "Naked Blue" o "Forever Alone".

El 15 de marzo, la cantante ucraniana Svitlana Loboda repasará su trayectoria musical, con un espectáculo que integra desde sus primeras composiciones hasta sus éxitos internacionales más recientes, todos ellos presentados bajo nuevos arreglos musicales.

Tras la semana fallera, el 20 de marzo, Dani Fernández recala en el arena con la gira "La Insurrección Tour" y brindará a sus seguidores el primero de los dos conciertos programados en el recinto valenciano.

También el 20 de marzo, el dj y productor italiano ASCO actuará en el Auditorio Roig Arena acompañado de la Symphony of Caos en un espectáculo único que fusiona música sinfónica, tecnología avanzada y una narrativa multisensorial envolvente.

ACROBACIAS Y MANIOBRAS EXTREMAS

Al día siguente, intrépidos pilotos desafiarán la gravedad con acrobacias y maniobras extremas en Freestyle World Tour, un show cargado de adrenalina. En la misma jornada, el artista puertorriqueño Hades66, una de las voces más destacadas de la nueva generación del trap y la música urbana, llega al Auditorio Roig Arena con un directo cargado de energía, ritmo y lirismo.

El 24 de marzo, Suede, tras recorrer Reino Unido, trae su gira a la capital del Turia para presentar su nuevo y aclamado álbum "Antidepressants".

El 26 de marzo, el prestigioso compositor Hans Zimmer, ganador de múltiples premios Óscar y Grammy, actuará por primera vez en el Roig Arena con su espectáculo "Hans Zimmer Live - The Next Level", un show que redefine la experiencia del directo orquestal.

La banda canadiense The Dead South llega al Auditorio Roig Arena el día 28 con un concierto en el que presentarán su último trabajo, "Chains&Stakes", fieles a su estilo inconfundible.

El mes cerrará con el musical familiar "Mulán: Honor, lealtad, valor", una producción basada en la célebre leyenda china. La obra destaca por su mensaje inspirador, nuevos personajes cómicos, canciones originales y una puesta en escena que invita a reflexionar sobre la valentía y la ruptura de estereotipos.