Harry Potter exhibe su magia en València: 60.000 entradas solo en la preventa de la exposición sobre el mago

Publicado 11/04/2019 14:23:07 CET

Vidal (Cacsa): "El éxito está cantado, me haría muchísima ilusión que el València ganara al Madrid"

VALÈNCIA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Harry Potter The Exhibition, la muestra sobre el joven mago de Hogwarts, llega a València por la puerta grande con unas cifras de 60.000 entradas en la preventa y con el objetivo de superar las 200.000 desde el 13 de abril, día de apertura al publico, y hasta julio, aunque los promotores no descartan que pueda prorrogarse, al igual que ocurrió en Madrid, según disponibilidad del espacio, el Museo de las Ciencias, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), y de los compromisos adquiridos por la organización.

Los datos los han dado a conocer este jueves en rueda de prensa, dos días antes de la inauguración, en la que han estado presentes tanto responsables de la promotora y organización, como el director general de Cacsa, Enrique Vidal, y tres de los actores de la saga: los hermanos James y Oliver Phelps, que interpretaron a los gemelos Weasley, y Natalia Tena, Nymphadora Tonks en las películas de la obra de J.K. Rowling.

Harry Potter: The Exhibition regresa a España, única ciudad en la que la exposición estará presente este año, tras 10 años en marcha, más de 5,5 millones de visitantes y su paso por 19 ciudades de todo el mundo, como Boston, Toronto, Seattle, Nueva York, Sidney, Singapur, Tokio, Edmonton, Suecia, Colonia, parís, Shanghai, Bruselas, Madrid, Amsterdam, Milán y Berlín.

En Madrid, en cuatro meses fue vista por más de 460.000 personas. Para esta ocasión, en colaboración con Warner Bros.Consumer Products, GES Events, Sold Out y Encore han creado una espacio experimental de 1.500 metros cuadrados en la que los visitantes podrán contemplar cientos de objetos y artefactos utilizados en las películas de Harry Potter y recorrer hasta nueve escenarios inspirados en la filmografía.

Rafael Giménez, director de Sold Out, ha recordado que hace un año la muestra de Madrid se cerró con el récord histórico de 462.000 visitantes --la primera o segunda ciudad en todo el recorrido con mayor número de entradas vendidas--, y de ellos, el mayor número de otras autonomías procedía precisamente de la Comunitat Valenciana.

Por este motivo, decidieron ponerse en marcha para lograr que los promotores trajeran a la ciudad la muestra, como lo reflejan las cifras de preventas "tan significativas". "El marco es incomparable", ha apuntado Vidal, quien cree que el éxito "está cantado" con esas más de 60.000 entradas ya "sin abrir la puerta".

"Me haría muchísima ilusión que el València ganara al Madrid", ha dicho, con referencias futbolísticas, y para destacar que se trata de un producto de "muchísima calidad" porque, al mismo tiempo, "vives la película y lees la novela". "Invito a la gente de València, a la de fuera de Valencia y, si quieren venir los extratrerrestres, también", ha ofrecido.

En declaraciones a Europa Press, Rafael Giménez ha detallado que a los entre 1.300-1.500 metros cuadrados de exposición, se suma la parte de la tienda, que se considera como una parte más de la experiencia del visitante y otros 1.000 m2 más de almacenamiento. Sin contar con los proveedores, ha habido 40 personas trabajando durante 15 días en montaje, más 10 de GES Events y 18 más, incluidos los actores.

"NO FUE FÁCIL"

"Convencer a Warner no fue fácil", ha admitido a Europa Press, en especial por el tamaño de la ciudad, menor que las del resto del recorrido de la muestra. "Pero luego vieron el edificio y la ciudad y les encantó", ha afirmado.

En principio, la exposición está prevista hasta principios de julio pero, en función de las ventas, "se trabajará con la posibilidad" de extenderla, según los compromisos de la propia muestra y de la disponibilidad del museo. "La expectativa es que sí que lo haremos", porque es un buen periodo --por el clima-- y aunque será "muy difícil" superar a Madrid, las expectativas están "altas" y esperan sobrepasar los 200.000 visitantes.

BENEFICIO DIRECTO E INDIRECTO

Preguntado por si exhibir la muestra en un espacio como la Ciudad de las Artes y las Ciencias le cuesta al erario público, Vidal ha afirmado que "algo" pero ha precisado que al final no significa coste por el acuerdo alcanzado entre las partes, del que no puede dar detalles, y que supone que la administración valenciana saldrá beneficiada. No obstante, en esta línea, ha querido dejar claro que también hay, además del directo, otro beneficio indirecto por lo que supone el consumo que realizan los visitantes de fuera.

Por su parte, Robin Stapley, de GES Events, ha recalcado que el entorno es un "increíble edificio" mientras que Giménez ha subrayado que València es la tercera ciudad de España, que tener disponible a Cacsa jugó mucho a su favor, en proyectos que no son fáciles, y que ahora llega un periodo "muy dulce" para la ciudad, por el buen tiempo.

"València lo merece y los números nos van a responder. Somos empresarios privados, nos jugamos dinero y confiamos en un éxito rotundo; la preventa es mejor de lo esperado", ha insistido.