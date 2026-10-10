Herido un hombre de 28 años tras caer desde cinco metros de altura en el barranco Maimona

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB). - EUROPA PRESS - Archivo
CASTELLÓ, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un hombre de 28 años ha resultado herido tras caer desde cinco metros de altura en el barranco Maimona, en la provincia de Castellón, según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
Hasta el lugar se ha movilizado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo equipo médico atendido a un hombre por caída desde cinco metros de altura. El herido presentaba un traumatismo en la pierna y ha sido trasladado al Centro de Salud de Montanejos.
Por otra parte, y también en relación a este mismo suceso, la Generalitat había movilizado un helicóptero de rescate y el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, una Unidad de Rescate de Montaña.