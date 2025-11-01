Herido un hombre al golpearle una piedra en la cabeza cuando escalaba el Peñón de Ifach

Archivo - Helicóptero del Consorcio de Bomberos de Alicante. Archivo. - CONSORCIO BOMBEROS ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido al golpearle una piedra en la cabeza cuando escalaba el Peñón de Ifach en Calp (Alicante), a unos 200 metros de altura, y ha sido rescatado por el Consorcio Provincial de Bomberos.

Los hechos han ocurrido sobre las 12.10 horas de este sábado, cuando un escalador ha sufrido un accidente mientras escalaba por una vía del Peñón, al golpearle una piedra en la cabeza, han indicado los bomberos en un comunicado.

El hombre, que estaba a una altura de unos 200 metros, se encontraba "aturdido pero consciente" y sus compañeros de escalada han avisado al 112. Hasta el lugar, los bomberos han movilizado un helicóptero Alfa1 y Grupo de Rescate CPBA.

Tras acceder a la posición del herido, han realizado la extracción del hombre, que ha sido trasladado a la helisuperficie del Peñón para posteriormente movilizarlo a un centro hospitalario.