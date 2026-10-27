Herido un hombre por traumatismo torácico tras un accidente entre coche y moto en Castelló

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CASTELLÓ, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 42 años ha resultado herido por traumatismo torácico tras verse involucrado en un accidente entre coche y moto ocurrido este martes en el Grao de Castelló.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha movilizado una unidad de SVB y otra SAMU, cuyo equipo médico ha atendido a un hombre de 42 años por traumatismo torácico.

El herido, finalmente, ha sido trasladado al Hospital General de Castellón, según fuentes del CICU.