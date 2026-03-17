Herido un niño de dos años al caer de un balcón en Catarroja

Archivo - Dos SAMU en la base - CICU - Archivo
VALÈNCIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un niño de dos años de edad ha resultado herido este martes por la tarde tras caer de un balcón en la localidad valenciana de Catarroja, según han confirmado a Europa Press fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y de la Guardia Civil .
La Policía Judicial de Alfafar ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la caída y determinar si hay o no algún tipo de responsabilidad o negligencia.
A las 19.15 horas se ha solicitado la intervención del CICU para asistir a un niño de 2 años que había caído de un balcón en Catarroja. Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU y un vehículo de intervención rápida, ha detallado el CICU.
Los equipos médicos han asistido al menor por politraumatismo y ha sido trasladado al Hospital La Fe de València en la ambulancia del SAMU.