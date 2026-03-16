Heridos dos ancianos en un accidente entre dos coches en la N-332 a su paso por Gata de Gorgos (Alicante)

Archivo - Una unidad SAMU y una SVB, respectivamente
Archivo - Una unidad SAMU y una SVB, respectivamente - GVA - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: lunes, 16 marzo 2026 18:44
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   ALICANTE, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Una mujer de 75 años y un hombre de 80 han resultado heridos este lunes en un accidente entre dos coches registrado en la carretera N-332 a su paso por Gata de Gorgos (Alicante), según han informado fuentes sanitarias.

   El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha explicado que, ante el suceso, han intervenido una unidad del Soporte Vital Básico (SVB) y una ambulancia convencional, que se han desplazado hasta el lugar de los hechos.

   La primera asistencia la ha realizado una médico testigo del accidente y, posteriormente, han sido trasladados al Hospital de Dénia la mujer de 75 años, que presentaba policontusiones, y el hombre de 80, por cervicalgia, de acuerdo con las mismas fuentes.

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