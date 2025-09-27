Un hombre dispara a otro tras una disputa entre miembros de una misma familia en Torrent (Valencia)

Archivo - Imagen de recurso de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALÈNCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre disparó contra otro este viernes en el barrio del Xenillet de Torrent (Valencia) tras una disputa entre miembros de una misma familia, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

El suceso tuvo lugar sobre las 19.30 horas y se saldó sin heridos. El autor de los hechos, ya identificado pero todavía no detenido, disparó desde la calle contra la ventana de la vivienda en la que se encontraba la víctima.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Nacional de Torrent y de localidades próximas como Mislata, Xirivella y Paterna. Los agentes también intervinieron un vehículo, han apuntado las mismas fuentes.

Las investigaciones para detener al autor continúan a cargo de la brigada local de la Policía Judicial de Torrent.