CASTELLÓ 17 Nov. (EUROPA PRESS) - -

Un hombre ha fallecido este martes tras volcar e incendiarse el camión cuba que conducía y en el que transportaba lecha en la A-23, sentido Teruel, concretamente en la localidad castellonense de Barracas, según han informado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico y del Consorcio Provincial de Bomberos.

Hasta el lugar se han movilizado tres dotaciones de bomberos, una unidad de mando y una unidad de bomberos forestales de la Generalitat en prevención por la masa de vegetación colindante, que han extinguido el incendio del vehículo, el cual ha quedado totalmente calcinado.

La Guardia Civil de Tráfico ha cortado la A-23, sentido Teruel, entre los kilómetros 57 y 63 y los vehículos están siendo desviados por la N-234.