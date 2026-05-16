Un hombre herido por contusión en el brazo al volcar su furgoneta en Xàtiva

Imagen del suceso - CONSORCIO

VALÈNCIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 30 años resultó herido este viernes por la tarde al volcar la furgoneta que conducía a su paso por la CV-58, en la rotonda de entrada al centro comercial Plaza Mayor, en la localidad valenciana de Xàtiva, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los hechos se produjeron sobre las 20.30 horas de este viernes y, hasta el lugar del suceso, se desplazó una unidad de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo equipo médico atendió al hombre herido, de 30 años, y lo trasladó al Hospital de Xàtiva.

De acuerdo con la información facilitado por el Consorcio, el conductor de la furgoneta no requirió excarcelación. Así, los efectivos del Consorcio eliminaron riesgos, realizaron limpieza de calzada y dieron apoyo a los medios sanitarios.