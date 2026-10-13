Hortensia Herrero, única coleccionista española en la lista 'Top 200 Collectors' de ARTnews por tercer año

La coleccionista Hortensia Herrero junto al pintor y escultor alemán Anselm Kiefer - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mecenas Hortensia Herrero, presidenta de la fundación que lleva su nombre y del CAHH en València es, por tercer año consecutivo, la única representante española incluida en la lista Top 200 Collectors de ARTnews.

Publicada anualmente, la lista Top 200 Collectors reúne a algunos de los principales coleccionistas y mecenas de arte de todo el mundo, con colecciones que abarcan diferentes periodos y disciplinas, desde el arte contemporáneo, moderno y de posguerra hasta el arte asiático, el impresionismo y postimpresionismo y los grandes maestros, recuerdan desde el Centro de Arte Hortensia Herrero.

En la edición de 2026, Hortensia Herrero vuelve a compartir espacio con personalidades "tan influyentes" como Hélène y Bernard Arnault (Louis Vuitton), François Pinault (Gucci) o Miuccia Prada (Prada). En esta edición, ARTnews pone el foco en el denominado trophy market, entendido como aquella parte del mercado del arte vinculada a obras especialmente relevantes y codiciadas por los grandes coleccionistas, subrayan.

En este contexto, Hortensia Herrero afirma que no se identifica con esta forma de entender el coleccionismo como una competición: "Para mí, el arte es una pasión, no una competición. Prefiero compartir antes que competir. Simplemente adquiero el arte que me gusta y que encaja en mi colección".

En este sentido, añade, en un comunicado, que su decisión de abrir al público el Centro de Arte Hortensia Herrero responde precisamente a su voluntad de compartir esa pasión: "He elegido compartir mi colección en el centro de arte que lleva mi nombre en Valencia, para que más personas puedan disfrutarla". Y concluye: "Aunque quizá no sean reconocidas como tales por el 'trophy market', para mí, prácticamente todas las obras de mi colección son un trofeo".

Desde su apertura en noviembre de 2023, el Centro de Arte Hortensia Herrero se ha consolidado como uno de los espacios culturales más destacados de Valencia, recibiendo más de medio millón de visitantes.

Ubicado en un palacio del siglo XVII en pleno centro de la ciudad, el CAHH alberga la colección privada de Hortensia Herrero, considerada una de las coleccionistas más relevantes a nivel internacional. La colección, que cuenta con el asesoramiento de Javier Molins, tiene una clara vocación internacional, con artistas contemporáneos de reconocido prestigio que se encuentran en las colecciones de museos como el MOMA, el Tate o el Pompidou, entre muchos otros.

Nombres como Andreas Gursky, Anselm Kiefer, Georg Baselitz, Anish Kapoor, David Hockney, Mat Collishaw, Cristina Iglesias, Manolo Valdés, Michal Rovner, Ann Veronica Janssens, Eduardo Chillida o Tony Cragg son solo algunos de los artistas que forman parte de la colección.

La programación del CAHH combina la exhibición de su colección permanente con exposiciones temporales de primer nivel, reforzando el posicionamiento de Valencia como destino cultural de referencia. La actual exposición de Anselm Kiefer está abierta al público hasta el 25 de octubre.