Hosbec denuncia que el registro de viajeros genera "problemas" y "bloquea" el inicio de la temporada turística

ALICANTE 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec) ha alertado este martes que el nuevo sistema de registro de viajeros, impulsado desde el Ministerio del Interior, está generando "problemas" que pueden "complicar mucho" e incluso "bloquear" el inicio de la temporada turística, tras la entrada en vigor del Real Decreto 933/2021 el pasado 2 de diciembre.

En un comunicado, la patronal hotelera afirma que el sector está en un "limbo" tecnológico y jurídico y se refiere a esta herramienta como "un gran hermano que impone el Gobierno".

Según Hosbec, esta plataforma tecnológica "no funciona y no se ajusta a los requerimientos legales, con datos que muchas veces son imposibles de recabar y una responsabilidad inasumible" de los establecimientos con la veracidad de la información recopilada. Además, añade que los hoteles reciben "mensajes de carácter coercitivo" y "amenazas con cuantiosas sanciones".

"España es el único país de Europa en el que se realiza un registro obligatorio de todos los clientes alojados en establecimientos de alojamiento turístico, una de las herramientas de la lucha antiterrorista, pero en 2021 el Ministerio del Interior publicó con nocturnidad y sorpresa un nuevo sistema que complicaba mucho este procedimiento para los hoteles, haciéndolo extensivo también a agencias de viaje y adelantando el registro al momento de la reserva y no a la entrada en el establecimiento", subraya.

Desde Hosbec señalan que este nuevo sistema incorpora "datos tan sensibles como parentesco, datos de transacciones económicas, domicilios, teléfonos o correos electrónicos que pueden vulnerar la protección de datos de carácter personal".

"PROBLEMAS DETECTADOS"

Para cumplir con los requisitos técnicos de la nueva plataforma y recoger la información obligatoria, las empresas de alojamiento han invertido recursos en formación, implantación de nuevos procedimientos y adaptación de sus sistemas informáticos. Todo ello, según Hosbec, ha supuesto un "importante gasto económico y volumen de inversión".

De acuerdo con la patronal, este proceso de adaptación ha sido "especialmente difícil por varios motivos ajenos a los alojamientos". Entre ellos, que "la plataforma no funcionaba correctamente hasta pocos días antes de la entrada en vigor del decreto" y que esta "se colapsó el mismo 2 de diciembre".

Hosbec también sostiene que, después de que el nuevo registro entrara en vigor, se han hecho "modificaciones imprevistas" tras las que ha surgido la "necesidad de seguir invirtiendo en adaptar los sistemas informáticos".

"A pesar de lo anterior, los alojamientos turísticos han seguido trabajando para poder cumplir con su obligación de transmisión de información de los huéspedes, ya fuera de forma automatizada o manual. Sin embargo, todavía persisten importantes problemas relacionados con la aplicación de esta normativa que dificultan o, según el caso, imposibilitan llevar a cabo estas comunicaciones", expone.

ORDEN MINISTERIAL

Hosbec apunta que, tres meses después de la entrada en vigor del Real Decreto, "todavía no se ha publicado la orden ministerial que desarrolle su aplicación y que, según se indicó en las últimas prórrogas, debía publicarse antes del 2 de diciembre". Esta situación, advierte, "genera una gran incertidumbre, ya que las empresas desconocen si la normativa va a volver a verse modificada en el corto plazo".

Igualmente, explica que el 20 de diciembre el Ministerio de Interior hizo una comunicación en la que indicaba una modificación en los datos requeridos por la plataforma SES.HOSPEDAJES. "Esta información está publicada en la página web oficial del Ministerio. Sin embargo, la plataforma no refleja estos cambios a nivel operativo y siguen siendo obligatorios otros campos como, por ejemplo, la dirección habitual del turista", agrega.

La patronal considera "especialmente relevante" el caso de los turistas internacionales que provienen de fuera de la Unión Europea (UE), "ya que el documento de identificación más utilizado es el pasaporte y, en este, no se indica ninguna dirección de la persona física". No obstante, continúa, "la plataforma sigue exigiendo este campo para poder realizar la comunicación correctamente".

"Esta práctica supone frustración tanto para los trabajadores de los establecimientos, que deben dedicar tiempo y esfuerzos a esta tarea que supuestamente no es obligatoria, como a los turistas, que no entienden el motivo por el que el Ministerio solicita su dirección habitual, práctica que no se da en ningún otro país europeo", asevera.

Por otro lado, la comunicación de información que antes se realizaba en las 24 horas posteriores a la llegada del turista "ahora se ha duplicado innecesariamente", ya que también es obligatoria en el momento de la reserva, "lo que duplica el tiempo dedicado al envío de información a las autoridades" y "afecta directamente a la operativa de los hoteles".

Según Hosbec, "esta nueva obligación es, en muchos casos, imposible de cumplir, puesto que las reservas realizadas a través de algunas agencias, turoperadoras o bancos de camas no incluyen la información de los huéspedes, como nombre y apellidos, en el momento de la reserva, y esto se recoge a la llegada de los turistas al establecimiento".

"Al tratarse de un campo obligatorio, en estos supuestos los alojamientos están enviando información de la mercantil que realiza la reserva para poder así realizar la comunicación. A pesar de la buena fe mostrada por los alojamientos, se han recibido avisos por parte del equipo de SES.HOSPEDAJES indicando que esta práctica representa una infracción de la normativa y está sujeta a potenciales sanciones", detalla.

"NI SENTIDO NI UTILIDAD"

Al respecto, el presidente de Hosbec, Fede Fuster, afirma que "el sector sigue sin encontrar sentido ni utilidad a la implementación del nuevo sistema de registro de viajeros" y, todo ello, "a pesar de los esfuerzos realizados por las empresas para cumplir con la normativa, pero viendo que las deficiencias en el desarrollo e implementación de la plataforma han generado importantes dificultades operativas".

"Es fundamental que las autoridades tomen medidas urgentes para corregir estas problemáticas", enfatiza Fuster, quien defiende que "esta obligación se limite a la comunicación solo en el registro de clientes y con los datos que aparecen en los documentos de identificación, como DNI y pasaportes, sin más obligación para las empresas hoteleras y de alojamiento turístico".

Desde Hosbec "temen mucho" la llegada de la temporada alta, con afluencia "masiva" de turistas y viajeros que con esta herramienta "pueden colapsar los departamentos de recepción y afectar a la calidad del servicio prestado". También avisan del "riesgo de responsabilidad" y "posibles sanciones".

En este contexto, la patronal hotelera recuerda que otros países como Reino Unido han optado por sistemas "muy alejados del modelo español", ya que, a partir del 2 de abril, será necesario para viajar a este país una "autorización electrónica de viaje" que solo se podrá exigir a viajeros extranjeros, que ellos mismos tramitarán a través de la web del Foreing Office o de una aplicación, con una duración de dos años.

"Mientras, en España, cada vez que un viajero se aloja en un establecimiento hay que realizar un farragoso, inoperante y absurdo sistema de registro", ha manifestado Fuster, al tiempo que "en Europa se trabaja en el nuevo modelo de identidad digital que permitirá a todos los ciudadanos de la UE acceder a servicios tanto públicos como privados en el próximo año sin más trámites".