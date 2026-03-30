Hosbec pide a la Generalitat "una regulación clara que evite la competencia desleal" en el sector del taxi y VTC

Archivo - Imagen de archivo de un taxi - María José López - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La patronal turística valenciana Hosbec ha pedido a la Generalitat "una regulación clara que evite la competencia desleal" en el sector del taxi y VTC, al tiempo que ha abogado por un modelo de movilidad donde ambas opciones "coexistan en beneficio del turismo y de la propia sociedad".

En un comunicado, la entidad ha hecho "un llamamiento a la administración y a los agentes sociales para consolidar un ecosistema de movilidad multimodal", donde el taxi y las VTC "compartan el espacio público bajo un marco de convivencia profesional y pacífica".

A juicio del presidente de Hosbec, Fede Fuster, la movilidad es el "primer y último recuerdo" de un turista y, en destinos como la provincia de Alicante, "que tiene un déficit de infraestructuras ferroviarias desde/hacia su aeropuerto, el despegue internacional de Castellón o la multiplicación de eventos y oferta complementaria en Valencia", es "fundamental contar con una movilidad terrestre moderna, ágil, innovadora y accesible".

Para ello, desde la patronal turística abogan "por un modelo basado en tres pilares fundamentales". El primero es el del "cliente como centro del sistema". "El ciudadano y el turista actual no entendemos de conflictos gremiales, sino de soluciones", ha afirmado.

Así, considera que "la coexistencia de ambos servicios garantiza que, en momentos de alta demanda", como en temporada alta, grandes eventos o congresos, las ciudades y destinos "no se bloqueen y el visitante siempre tenga una opción rápida y eficiente para desplazarse".

"DIGITALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN"

El segundo es "la digitalización y modernización". Por ello, Hosbec ha pedido "aprovechar la tecnología para que ambos sectores compitan en calidad", al tiempo que ha destacado que "la convivencia debe servir como catalizador para que el sector del taxi siga avanzando en su digitalización y para que las VTC cumplan con su cometido, ofreciendo una oferta diversificada que cubra todas las necesidades de su público objetivo".

"Así ocurre en la mayor parte de ciudades y destinos turísticos del mundo sin que suponga ningún problema. Además, cuando el horizonte ahora mismo está ya puesto en los vehículos autónomos para el transporte de personas, vemos cómo en la Comunitat Valenciana perdemos de nuevo el tren en debates y confrontaciones estériles entre colectivos que están obligados a entenderse", han agregado.

Según Hosbec, "también se hace necesario en este proceso de modernización optar por modelos de vehículos que estén adaptados para diferentes tipologías de clientes". En concreto, "modelos amplios para poder transportar pasajeros y sus correspondientes equipajes, monovolúmenes para optimizar transporte de grupos y vehículos prémium para el segmento más vip de clientes, sin olvidar los vehículos adaptados para la diversidad funcional o las flotas con cero emisiones como elemento de sostenibilidad", y, "por supuesto, la renovación de flotas en vehículos de cero emisiones como objetivo final de esta nueva movilidad sostenible".

"MARCO LEGAL DE CERTIDUMBRE"

El tercer pilar está "en el mismo nivel de importancia" y es contar con un "marco legal de certidumbre", por lo que ve "imperativo" huir de la "confrontación judicial y política". Por ello, la patronal ha reclamado al Consell "una regulación clara que evite la competencia desleal, pero permita la competencia del mejor servicio y que garantice la suficiencia de flota en puntos y momentos clave", como aeropuertos, estaciones de tren, zonas hoteleras, centros urbanos y recintos de eventos.

En palabras de Fuster, "no se trata de elegir un bando, sino de elegir la calidad del servicio y el futuro". "Un destino turístico líder no puede permitirse conflictos en sus calles. El taxi y la VTC son piezas complementarias de un mismo engranaje que debe funcionar con precisión y si roces", ha apuntado.

Desde Hosbec han indicado que seguirán "trabajando con las instituciones" para que la Comunitat Valenciana sea "referente en movilidad inteligente". "Una ciudad que se mueve bien es una ciudad que acoge mejor y eso forma parte de nuestra cultura de hospitalidad", ha sentenciado el presidente de la patronal turística valenciana.