ALICANTE, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Dénia (Alicante) ha incorporado a su cartera de servicios la nefrolitotomía percutánea, una técnica "mínimamente invasiva" que permite tratar cálculos renales de gran tamaño mediante un pequeño acceso directo al riñón para fragmentarlos y extraerlos durante la intervención.

El procedimiento consiste en acceder al riñón, a través de una pequeña punción lumbar para extraer las litiasis de forma eficaz. Para ello, el cálculo se localiza mediante control radiológico, tras introducir un medio de contraste en la vía urinaria para identificar el mejor punto de acceso. Posteriormente se dilata progresivamente el trayecto de acceso al riñón necesario para fragmentar y extraer los cálculos.

En un comunicado, el gerente del Departamento de Salud de Dénia, Juan Puig, ha indicado que "la incorporación de esta técnica refleja el compromiso con la innovación asistencial y la mejora continua de la atención sanitaria". "Además, acerca procedimientos de máxima especialización a nuestros pacientes, mediante una cartera de servicios más completa y resolutiva", ha apostillado.

Hasta ahora, el Servicio de Urología utilizaba principalmente la cirugía endoscópica retrógrada con láser para el tratamiento de los cálculos renales, una técnica "muy efectiva" para cálculos de menor tamaño. Sin embargo, las piedras renales más voluminosas o de mayor complejidad pueden requerir de procedimientos más específicos como la nefrolitotomía percutánea.

CIRUGÍA ENDOSCÓPICA RETRÓGRADA Y CIRUGÍA PERCUTÁNEA

La principal diferencia entre ambos procedimientos radica en la forma de acceder al cálculo y retirar sus fragmentos. Mientras que la cirugía endoscópica retrógrada permite fragmentar las piedras en pequeñas partículas, que posteriormente el paciente elimina de forma natural, la cirugía percutánea permite extraer gran parte de esos fragmentos durante la intervención.

En este sentido, la jefa del Servicio de Urología del Hospital Universitario de Dénia, Rebeca Polo, señala que la técnica "viene a completar todas las opciones terapéuticas disponibles para el tratamiento de la litiasis urinaria".

De este modo, el Servicio de Urología dispone de una alternativa quirúrgica para abordar los cálculos renales de gran tamaño y seleccionar el procedimiento más adecuado en función de las características de cada caso.