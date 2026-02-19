El Hospital Vithas Valencia Consuelo refuerza su Unidad de Traumatología bajo la dirección de Borja Maruenda

Unidad de Traumatología de Vithas Valencia Consuelo - VITHAS

VALÈNCIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Valencia Consuelo ha iniciado una nueva etapa en su Unidad de Traumatología, bajo la dirección del traumatólogo y cirujano ortopédico Borja Maruenda García Peñuela, que estará marcada "por la innovación tecnológica, la renovación asistencial y el fortalecimiento de un equipo médico altamente especializado".

Con ello, según ha señalado Vithas en un comunicado, el grupo "se consolida como uno de los referentes en el abordaje integral de las patologías del aparato locomotor dentro de la sanidad privada de la Comunitat Valenciana".

La unidad está integrada por un equipo médico con una sólida trayectoria clínica y quirúrgica, especializado en cirugía ortopédica, traumatología deportiva y cirugía de grandes articulaciones como rodilla, cadera y hombro.

El modelo asistencial se apoya en un enfoque multidisciplinar que coordina el trabajo de traumatólogos, fisioterapeutas, rehabilitadores, anestesistas y personal de enfermería especializado, lo que permite ofrecer una "atención personalizada y centrada en el paciente".

El equipo cuenta además con la participación de los doctores Manolo Soler, Marta Molina, Alberto Revert, Marcos López y León Villar, todos ellos especialistas en traumatología y cirugía ortopédica con "amplia experiencia profesional" y que permitirá prestar "un abordaje individualizado desde el diagnóstico hasta la recuperación funcional completa".

Además, el servicio ha asumido recientemente la gestión de las urgencias de traumatología del hospital, que garantiza una atención "inmediata y continuada las 24 horas del día".

CIRUGÍA NAVEGADA EN PRÓTESIS DE RODILLA

Uno de los hitos de la unidad ha sido la incorporación de la cirugía navegada en prótesis de rodilla, una técnica de última generación introducida por el doctor Maruenda en el centro. La primera intervención con esta tecnología se realizó el pasado año, y sitúa al Hospital Vithas Valencia Consuelo "entre los pioneros del ámbito privado".

Este sistema de navegación asistida por ordenador permite planificar y ejecutar la cirugía con una "precisión milimétrica", gracias al uso de sensores que ofrecen información en tiempo real durante la intervención. Entre sus principales beneficios destacan una mejor alineación de la prótesis, mayor precisión quirúrgica, reducción del margen de error y una recuperación más rápida, con menor dolor posoperatorio y mejores resultados funcionales a largo plazo.

El centro está incorporando además progresivamente sistemas robóticos y en el uso de tecnologías emergentes como la realidad aumentada y la impresión 3D de implantes personalizados, con el objetivo de mejorar la seguridad, la precisión quirúrgica y la personalización de los tratamientos.