Los hospitales Vithas de Alicante centralizan sus servicios de urgencias desde el 1 de enero

Archivo - Servicio de urgencias en Vithas - VITHAS - Archivo

ALICANTE, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales Vithas de Alicante van a experimentar una "reordenación", que será efectiva desde el 1 de enero, para centralizar las urgencias de adultos en Vithas Alicante. Además, se va a mantener un área materno-infantil exclusiva en Vithas Medimar.

Así lo ha informado el grupo sanitario en un comunicado, en el que ha señalado que estos centros van a realizar este cambio "estratégico" con el objetivo de "elevar los estándares de calidad asistencial y ofrecer una experiencia de paciente aún más exclusiva y personalizada".

En concreto, a partir del próximo 1 de enero, el Hospital Vithas Alicante, ubicado en el número 15 de la plaza Doctor Gómez Ulla, será "centro de referencia exclusivo para todas las urgencias de pacientes adultos".

Este hecho permitirá "una mayor concentración de recursos tecnológicos y equipos médicos especializados, garantizando una respuesta asistencial más rápida y eficiente", según ha afirmado Alejandro Cañamaque, director gerente de ambos centros.

Por su parte, el Hospital Vithas Medimar, situado en el número 78 de la avenida de Dénia, mantendrá su servicio de urgencias, que pasará a estar dedicado íntegramente a la atención materno-infantil (pediatría y ginecología y obstetricia). "Esta exclusividad asegurará un entorno específicamente adaptado a las necesidades de los pacientes más jóvenes y las familias", ha añadido el grupo sanitario.

"ATENCIÓN MÁS PERSONALIZADA"

Al respecto, Cañamaque ha agregado que "esta reordenación responde" a la "visión" del grupo "de ofrecer una sanidad 4.0, que es un reto apasionante y que se traduce en una atención más personalizada, eficiente y de la más alta calidad".

"Al especializar nuestros centros, podemos garantizar que cada paciente, ya sea un adulto con una patología compleja o un niño, reciba una atención a medida, en un entorno diseñado específicamente para su tipología de urgencia. Esto no solo mejora los resultados clínicos, sino también la experiencia y el confort del paciente y sus familiares", ha apuntado.

Igualmente, el director gerente ha destacado que "la mejora de la atención en salud según la tipología de pacientes implica un enfoque estratégico que combina la eficiencia operativa con la personalización del cuidado".

Vithas ha incidido en que esta medida forma parte de su "compromiso" con "un modelo asistencial basado en la calidad acreditada con estándares internacionales y el servicio personalizado, pilares fundamentales del grupo hospitalario".

Asimismo, ha detallado que los pacientes y usuarios pueden consultar cualquier detalle adicional sobre esta nueva organización de servicios en los puntos de información de ambos hospitales.