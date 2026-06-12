Hosteleros alertan que la cancelación de festivales supone una pérdida de competitividad para València

Recinto del Festival de Les Arts y asistentes, el pasado sábado tras su cancelación - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación empresarial Hostelería Valencia expresa "profunda preocupación" por las consecuencias económicas y turísticas derivadas de la cancelación de festivales y grandes eventos musicales en la ciudad de València, como la jornada del Festival de les Arts del pasado sábado a raíz de la sentencia judicial que da la razón a un grupo de vecinos de la zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y limita el sonido en conciertos en este complejo.

Una situación que Hostelería Valencia considera que amenaza con debilitar la atracción de visitantes y generación de actividad económica para la ciudad y que tiene un impacto negativo en sectores estratégicos como la hostelería, el alojamiento y el turismo.

"Los festivales y grandes eventos no representan únicamente una oferta cultural o de ocio. Son auténticos polos de atracción turística que movilizan a visitantes, generan miles de desplazamientos, pernoctaciones hoteleras, reservas y consumo en restaurantes, compras en comercios, contribuyendo de manera decisiva a la economía local", manifiesta en un comunicado.

A su juicio, las cancelaciones de festivales generan "una enorme incertidumbre y trasladan un mensaje negativo a promotores, artistas y visitantes, provocando que se valoren otros destinos para sus actuaciones". "Cuando un evento de estas características se cancela o se traslada, València no solo pierde visitantes, sino también miles de pernoctaciones hoteleras, servicios de restauración y un importante volumen de gasto turístico que termina beneficiando a ciudades competidoras", advierte.

Hostelería Valencia defiende que la industria de los festivales se ha convertido en una herramienta estratégica de promoción turística y desestacionalización de la demanda, en la que se invierte muchos recursos desde la administración a través de la promoción y el posicionamiento de la Comunitat Valenciana como un destino musical.

"La pérdida continuada de estos eventos podría afectar al posicionamiento de Valencia como destino cultural y turístico de referencia --añade--, reduciendo su capacidad para atraer visitantes de alto valor añadido y generando un efecto negativo sobre el empleo y la actividad económica de numerosos sectores".

PIDE UNA ESTRATEGIA CONJUNTA

Ante esta situación, la asociación considera imprescindible encontrar soluciones que permitan compatibilizar el legítimo derecho al descanso vecinal con la celebración de grandes eventos que generan riqueza, empleo y notoriedad para la ciudad. Aboga por una estrategia conjunta entre administraciones públicas, organizadores y sectores económicos que permita preservar la oferta cultural y musical de València, "garantizando seguridad jurídica, previsibilidad y condiciones adecuadas para la celebración de eventos de referencia".

Hace así un llamamiento a todas las administraciones implicadas para que se impulsen soluciones que permitan "mantener a València como un destino líder para la celebración de festivales, congresos, eventos culturales y grandes acontecimientos, evitando que la ciudad pierda competitividad frente a otros destinos que sí están apostando decididamente por esta industria".