Los hoteles del litoral de la Comunitat Valenciana esperan una ocupación del 70% en Nochevieja

Los hoteles del litoral de la Comunitat Valenciana esperan alcanzar una ocupación media cercana al 70% para el periodo comprendido entre la Nochevieja y la noche del sábado 3 de enero, según ha informado la Generalitat.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado que los datos reflejan "una evolución positiva en los principales destinos turísticos de la Comunitat". En concreto, Benidorm vuelve a situarse a la cabeza, con el 84,6% de sus plazas hoteleras ya reservadas para estas fechas, mientras que el conjunto del litoral de la provincia de Alicante alcanzará previsiblemente el 71,9 % de ocupación.

Asimismo, ha destacado el buen comportamiento de la ciudad de València, que prevé alcanzar el 71% de ocupación hotelera durante este periodo festivo, impulsada tanto por el turismo nacional como por la llegada de visitantes internacionales para despedir el año.

La consellera ha hecho públicos así los resultados de la encuesta telefónica llevada a cabo por Turisme Comunitat Valenciana a una muestra de establecimientos hoteleros de la Comunitat Valenciana, con el fin de conocer las expectativas de ocupación para las noches del 31 de diciembre, 1, 2 y 3 de enero.

FORTALEZA DEL SECTOR

En conjunto, el sondeo refleja que el litoral de la Comunitat Valenciana registra unas reservas estimadas del 69,1% para el puente comprendido entre la Nochevieja y el primer fin de semana de enero.

Cano ha valorado estas cifras como "positivas, ya que confirman la fortaleza del sector turístico de la Comunitat Valenciana incluso en un calendario poco favorable, dado que el festivo de Año Nuevo cae en jueves", y ha destacado que "la buena respuesta de los principales destinos demuestra la capacidad de atracción de la Comunitat Valenciana".

Además, ha señalado que "las reservas de última hora permitirán previsiblemente mejorar estos datos en los próximos días", y ha subrayado que "estas previsiones anticipan un cierre de año sólido para el conjunto del sector turístico, que vuelve a mostrar su importancia como motor económico y de empleo para la Comunitat Valenciana".