La huelga deja los puertos valencianos "prácticamente paralizados", según UGT y CCOO

Huelgistas en los alrededores del Puerto de València. - CCOO PV

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga general convocada este 11 de noviembre ha dejado los puertos de la Comunitat Valenciana "prácticamente paralizados", según han destacado representantes de los sindicatos UGT y CCOO.

Así, el secretaria general de UGT PV, Tino Calero, ha manifestado que "la actividad portuaria está prácticamente paralizada, tanto en los puertos de Valencia como en el resto de infraestructuras de la Comunitat".

Por su parte, Francisco Martínez, responsable del sector del Mar de CCOO PV, ha señalado que desde las siete de la mañana se ha desplegado un piquete informativo en los alrededores del Puerto de València, donde se ha registrado "un seguimiento muy importante y mayoritario", que ha cifrado en torno al 80%.

"Estamos bastante satisfechos. Todo lo que es el sector estaba parado, no ha habido manos, ni tampoco operativa de barcos, y solamente han establecido unos servicios mínimos que creemos que son excesivos y que vamos a valorar si los impugnamos. La afluencia de tráfico, sobre todo pesado, casi ha sido inexistente", ha resumido.

Este portavoz ha recalcado que "las principales navieras y multinacionales del mar recaudan muchísimo dinero y esto no se refleja en la plantilla". "Creo que con esto va a haber un cambio de paso, vamos a conseguir que la gente cambie y reivindique más sus derechos", ha aseverado.

Fuentes de la Autoridad Portuaria de Valencia han señalado que la incidencia de la convocatoria de huelga en el Puerto de València ha sido "baja en términos de afectación general, aunque su repercusión operativa ha sido alta debido a la tipología de los trabajos paralizados".

Agregan que hasta el mediodía de hoy no se ha registrado ningún incidente, pero han quedado paralizadas las operaciones de carga y descarga de buques; mientras que se ha mantenido la atención a los contenedores reefers (mercancías a temperatura regulada).

OTROS SECTORES

Respecto al seguimiento del paro en otros sectores, Tino Calero ha subrayado que en el industrial "prácticamente han parado más del 70 de las empresas que cuentan con representación sindical lo que es una cifra muy relevante".

Ha destacado asimismo la situación del sector de cárnicas, que además tiene convocada una huelga específica que se encuentra en su tercer día por la negociación de su convenio colectivo, donde "se ha producido un paro del 100% en las empresas".

El representante de UGT ha enfatizado que "también ha tenido una afectación relevante en los servicios públicos, al menos en el turno de noche".

"Y, desde luego, lo que esperamos es que durante el resto de la jornada se vayan incrementando los niveles de participación en el ámbito laboral, pero también en el ámbito ciudadano con las concentraciones y las movilizaciones que se desarrollan en las ciudades de la comunidad durante esta mañana y fundamentalmente también en las manifestaciones que hay convocadas en las principales ciudades del país valenciano para esta tarde a las 18.00".