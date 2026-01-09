Hurtado gana las elecciones del Colegio de Médicos de Valencia y presidirá la institución en su cuarto mandato

Mercedes Hurtado (centro) - COLEGIO DE MÉDICOS

VALÈNCIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La doctora Mercedes Hurtado ha ganado las elecciones al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV), con una victoria de más de 800 votos de diferencia. La facultativa revalida así la Presidencia de la corporación colegial para un cuarto mandato consecutivo, han informado desde el colegio en un comunicado.

En los comicios, Hurtado se ha impuesto a la candidatura encabezada por la doctora Ana Arbáizar, en una jornada electoral que se ha desarrollado con normalidad en la sede colegial. Según los datos del escrutinio, se han registrado 2590 votos, de los cuales 1.696 correspondieron a la candidatura de Mercedes Hurtado y 883 a la candidatura de Ana Arbáizar.

La corporación colegial cuenta actualmente con más de 19.300 colegiados. Con este resultado, los colegiados médicos de la provincia de Valencia han renovado su confianza en el proyecto que lidera Hurtado, quien afronta esta nueva etapa con el objetivo de seguir reforzando el papel del Colegio "como institución útil, cercana y al servicio del ejercicio profesional médico, en todos sus ámbitos", han apuntado las mismas fuentes.

Tras conocerse el resultado, la presidenta reelegida ha agradecido el respaldo de los colegiados y ha subrayado la "importancia" de la participación democrática en la vida colegial, así como el respeto entre las distintas sensibilidades representadas en el proceso electoral.

Asimismo, ha reconocido el "compromiso" de la candidatura alternativa y su contribución al debate interno de la institución. La nueva Junta de Gobierno tomará posesión el próximo mes de febrero.