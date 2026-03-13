El IAC clausura los talleres de Creación de Contenido Audiovisual con IA en el marco de Un Mar de Cine - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC) ha acogido este viernes la clausura de los talleres de Creación de Contenido Audiovisual con Inteligencia Artificial (IA) desarrollados esta semana en la Casa Bardín, en el marco de la programación formativa del X Festival Un Mar de Cine.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, quien ha participado en este acto junto a la directora del IAC, Cristina Martínez, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas "que permiten a los creadores actualizarse, adquiriendo nuevos conocimientos y herramientas en un sector que avanza a un ritmo vertiginoso".

La Diputación ha resaltado, en un comunicado, que ha colaborado con esta propuesta teórico-práctica, cuyo objetivo ha sido "acercar al público nuevas técnicas y conceptos del ámbito audiovisual y cinematográfico para que puedan optimizar recursos y desarrollar producciones de calidad".

La clausura ha contado también con la asistencia de Victoria Seva y David Seva, directores del festival Un Mar de Cine, según ha informado la institución provincial.