El IAC rescata la prosa de Gil-Albert en un número de 'Canelobre' dedicado al escritor alcoyano

Portada del número de 'Canelobre' sobre Juan Gil-Albert - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Juan Gil-Albert, las ilusiones de un razonamiento inagotable' es el título del nuevo número monográfico de la revista 'Canelobre' con la que el Instituto Alicantino de Cultura (IAC) rinde homenaje al escritor alcoyano, coincidiendo con los 120 años de su nacimiento y los 30 de su fallecimiento.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, presentará este martes la publicación en la Casa Bardin acompañado por la directora del ente cultural, Cristina Martínez, informa la Diputación de Alicante en un comunicado.

"Es una gran satisfacción que salga a la luz este nuevo número de 'Canelobre' que salda una deuda pendiente con el estudio de la prosa gilalbertiana y con el que la Diputación rinde homenaje a uno de los mejores autores que nos ha brindado la provincia de Alicante y que, además, da nombre al Instituto de Cultura", ha manifestado Navarro.

Por su parte, Martínez ha destacado que desde el IAC ven "necesario" recuperar "la producción, la trayectoria y la figura de Gil-Albert", al quien también han querido conmemorar con el certamen del Premio Internacional Juan Gil-Albert de Escritura Aforística y del Yo, que este año celebra su tercera edición.

De la mano de cerca de una veintena de especialistas y a lo largo de trescientas páginas, esta edición, coordinada por Manuel Valero, presenta una "completa y profunda visión" de la obra de Gil-Albert a través de "rigurosos" estudios, análisis y reflexiones.

El contenido está dividido en tres grandes bloques, como son 'memorabilia' sobre Juan Gil-Albert, narrativa gilalbertiana y correspondencia epistolar. Además, la revista incluye una "detallada selección" de documentos y fotografías, algunos de ellos "inéditos", procedentes de los fondos conservados en la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Asimismo, tanto en portada como en el interior se han incluido grabados que hizo Antoni Miró sobre Gil-Albert y que han sido cedidos desinteresadamente.

El 'Canelobre' número 75 cuenta con la colaboración de José Carlos Rovira, Luis Antonio de Villena, Juan Lamillar, Juana María Balsalobre, José Ferrándiz Lozano, Pedro García Cueto, Fernando Parra Nogueras, Carlos Ferrer, Jaime Siles, Manuel Valero, Francisca Sánchez Pinilla, Cecilio Alonso, José Siles y María Paz Moreno.