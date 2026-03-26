El IAC revive la figura de Ruperto Chapí con una charla teatralizada en pleno centro de Alicante

ALICANTE, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC) celebrará este viernes un acto en el centro de Alicante para rendir homenaje a Ruperto Chapí, uno de los compositores de zarzuela "más importantes de la historia", dentro del ciclo 'Músicos en el recuerdo'.

Como ha destacado el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, "esta iniciativa se enmarca en el 175 aniversario de su nacimiento y consistirá en una charla teatralizada en la plaza de Ruperto Chapí, un lugar emblemático que desde hace años honra su memoria en el corazón de Alicante".

La actividad se celebrará a las 18.30 horas y se presenta como "una oportunidad inmejorable para conocer de manera más cercana la vida, obra y legado de este insigne compositor nacido en Villena", señala la Diputación en un comunicado.

Tras depositar unas flores en el busto de la plaza, comenzará el evento, abierto a todos los públicos y conducido por el actor y productor audiovisual Salva Monleón, quien dará voz a Chapí. A través de una charla teatralizada, se adentrará en los momentos más destacados de su carrera y en los aspectos más personales de su vida.

Todo ello, acompañado de algunas de las composiciones que inmortalizaron al músico. En la ficción, el autor villenense también se encontrará con el que fue su amigo, José Altamira Moreno, padre del historiador y jurista Rafael Altamira.

Ruperto Chapí Lorente (Villena, 27 de marzo de 1851 - Madrid, 25 de marzo de 1909) fue uno de los compositores de zarzuela más importantes del siglo XIX. Con nueve años entró a formar parte de la banda municipal de Villena de la que fue director a los 15 años. Un año después se trasladó a Madrid e ingresó en el conservatorio, donde consiguió en 1872 el primer premio de fin de carrera, junto con su condiscípulo Tomás Bretón.

Después estudió en Italia, donde compuso varias óperas. De vuelta en España, triunfó como compositor de zarzuelas con 'La revoltosa', 'La bruja' o 'La tempestad'. También compuso música sinfónica y de cámara y fue fundador de la Sociedad General de Autores y Editores.