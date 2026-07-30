El ICOPCV advierte de que el turismo de ciudad "pasa factura" y se disparan las lesiones en los pies

Archivo - Imagen de una consulta de Podología - ICOPCV - Archivo

VALÈNCIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) ha advertido de que el turismo de ciudad "pasa factura" y se disparan las lesiones en los pies.

"Nuestros pies son los grandes protagonistas silenciosos del turismo urbano. Soportan miles de impactos, calor intenso y muchas horas de carga continua. Prepararlos adecuadamente puede marcar la diferencia entre disfrutar de un viaje o terminar limitando las vacaciones por culpa del dolor", ha señalado Jorge Escoto, podólogo y miembro de la Junta Directiva del ICOPCV.

Los especialistas en Podología han explicado que la combinación de calor ambiental y largas horas de permanencia de pie provoca diversos efectos adversos sobre los pies.

Entre estos efectos destacan el hinchazón o edema; la sobrecarga muscular y articular; ampollas y rozaduras; o riesgo de quemaduras. En este contexto, desde el ICOPCV se recomienda elegir correctamente el calzado.

"Un calzado con buena amortiguación, suela flexible y suficientemente gruesa para absorber parte del impacto del asfalto será de gran ayuda para minimizar el riesgo de lesiones. Asimismo, debe estar fabricado con materiales transpirables que permitan la evacuación del calor y la humedad", ha indicado Jorge Escoto.

Por otro lado, uno de los errores "más frecuentes" es utilizar calcetines de algodón 100%, "aunque absorben el sudor, retienen la humedad y mantienen la piel mojada durante más tiempo, aumentando significativamente la aparición de ampollas", han señalado los expertos..

Los podólogos aconsejan optar por calcetines técnicos fabricados con materiales como poliéster, nailon, acrílico o CoolMax, capaces de expulsar la humedad hacia el exterior y mantener el pie seco. Además, es recomendable que sean sin costuras y que se adapten al pie como una segunda piel para minimizar la fricción.

También se aconseja aplicar diariamente cremas específicas con urea porque ayuda a mantener la elasticidad de la piel y a prevenir grietas y rozaduras.

Junto a esto, al finalizar la jornada, los podólogos recomiendan lavar los pies con agua fresca, prestando especial atención al secado de los espacios entre los dedos, y elevarlos por encima del nivel del corazón durante unos 15 minutos para favorecer el retorno venoso y reducir la hinchazón acumulada. Posteriormente, una crema defatigante puede ayudar a aliviar la sensación de pesadez.

"Las personas que utilicen sandalias o calzado abierto no deben olvidar aplicar protector solar sobre el empeine y los dedos, zonas especialmente expuestas a la radiación solar y donde también pueden producirse quemaduras", ha añadido el podólogo Jorge Escoto.