Identificados cinco jóvenes tras provocar un incendio forestal en la Devesa de El Saler tras lanzar una bengala

Imagen de la zona quemada en la Devesa de El saler tras el lanzamiento de una bengala. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de València han identificado a cinco jóvenes presuntamente relacionados con un incendio declarado durante la madrugada de este lunes en la Devesa de El Saler, concretamente en el Camí Mig, tras el lanzamiento de una bengala, según ha informado el ayuntamiento de la ciudad.

Esta identificación se ha producido después de que sobre las 3.41 horas de esta jornada se recibiese a través de la sala CISE aviso de un incendio en la zona forestal de El Saler.

Tras ello, se han desplazado hasta ese lugar patrullas policiales junto a efectivos de bomberos del parque de El Saler y componentes de la Guardia Civil del puesto de Alfafar (Valencia).

El Cuerpo Municipal de Bomberos de València ha detallado que el fuego, que se ha dado ya por extinguido, afectó aproximadamente a 200 metros cuadrados de terreno.

El consistorio ha apuntado que una testigo manifestó haber observado a cinco jóvenes lanzando un artefacto pirotécnico en las inmediaciones del paseo marítimo de El Saler y cómo, tras iniciarse el incendio en el matorral, abandonaban rápidamente el lugar en un vehículo.

Tras ello, patrullas policiales localizaron un turismo cuyas características coincidían con las descritas por la testigo y lo interceptaron en las proximidades de la zona, ha añadido el consistorio. En su interior viajaban cinco ocupantes jóvenes. Los agentes que los identificaron observaron la presencia de restos de arena tanto en vehículo como en parte de la ropa de estas personas.

Uno de los identificados reconoció posteriormente haber lanzado una bengala sin intención de provocar el incendio y haber abandonado el lugar al comprobar que el fuego se había propagado por la Devesa.

Desde el Ayuntamiento de València han señalado, igualmente, que las imágenes de las cámaras de tráfico permitieron corroborar la salida del vehículo desde la zona en dirección a València.

Los cinco jóvenes identificados fueron trasladados al cuartel de la Guardia Civil de Alfafar, donde uno de ellos quedó investigado como presunto autor de un delito de incendio forestal en zona protegida de gran valor ambiental.

Los hechos que se le atribuyen podrían ser constitutivos de un delito de incendio forestal tipificado en el Código Penal y cuya gravedad se incrementa al haberse producido en un espacio natural protegido.

El consistorio ha destacado que este tipo de conductas puede conllevar penas de prisión, sanciones económicas y la obligación de responder por los daños ocasionados al medio natural y por el coste de los trabajos de extinción.