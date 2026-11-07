El IES García Berlanga abre nueva etapa como "referente" en enseñanza audiovisual con un homenaje al director

Fachada IES García Berlanga - IES GARCÍA BERLANGA

ALICANTE, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El IES Luis García Berlanga Sant Joan d'Alacant inicia una nueva etapa con unas renovadas instalaciones con las que aspira a convertirse en un referente en la enseñanza y aprendizaje para la industria audiovisual. Para dar el pistoletazo de salida, ha rendido homenaje al director que da el nombre al instituto en un acto que ha contado con la presencia de su hijo, José Luis García-Berlanga, y el director Rafael Maluenda.

El encuentro, que se celebró anoche, ha servido para reivindicar el legado de "uno de los grandes nombres" del cine español y valenciano, estrechamente vinculado a la historia del propio centro. Berlanga visitó el instituto en 1997, coincidiendo con una etapa de renovación de su trayectoria educativa.

Más allá de su dimensión cultural, la jornada ha supuesto la presentación de una nueva etapa para el instituto, que estrena unas instalaciones concebidas para ofrecer una formación práctica y especializada, en contacto directo con las tecnologías y los procesos de la industria audiovisual.

El centro cuenta con cuatro grandes espacios formativos especializados, entre ellos platós de televisión y fotografía, estudios de sonido y un aula tecnológica de última generación. Dispone también de nuevos equipamientos profesionales de iluminación, cámaras, salas de control, una gran pantalla LED y más de 80 nuevos equipos informáticos de altas prestaciones.

Uno de sus principales elementos diferenciadores es su oferta educativa: el IES Luis García Berlanga reúne, además de la ESO y Bachillerato, los seis ciclos formativos de la familia profesional de Imagen y Sonido, abarcando ámbitos como la producción, realización, iluminación, sonido, animación 3D y videojuegos. Esta concentración de especialidades, junto con sus nuevas infraestructuras, refuerza su vocación de convertirse en un centro público de referencia autonómica.

"ESFUERZO TITÁNICO"

El Jefe de Estudios de FP, Demetrio García, ha puesto de manifiesto "el esfuerzo titánico del equipo" para poner en marcha una nueva etapa "con ilusión" y ha deseado que "sea productivo para las próximas generaciones de estudiantes".

Marluenda, por su parte, ha visitado el centro "gratamente sorprendido" por unas instalaciones que son "pioneras" en la Comunitat Valenciana y marcan el futuro de nuevas generaciones de talento.

Con esta apertura, el instituto apuesta por una Formación Profesional innovadora, conectada con la realidad del sector y preparada para formar a los futuros profesionales de la creación audiovisual. El primer acto cultural de esta nueva etapa ha querido, precisamente, unir pasado y futuro: rendir homenaje al cineasta que da nombre al centro y proyectar su identidad hacia las nuevas generaciones.