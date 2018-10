Igualdad incrementa en un 11,4% el número de títulos de familias numerosas en tres años hasta alcanzar los 63.872

Publicado 29/08/2018 12:49:24 CET

VALÈNCIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas tiene registrados al finalizar el primer semestre de 2018 un total de 63.872 títulos de familias numerosas, lo que supone un incremento del 11,4 por ciento respecto al número de reconocimientos que había hace tres años, cuando la cifra se quedaba en 57.306, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El director general de Igualdad en la Diversidad, José de Lamo, ha explicado que este incremento en el número de títulos expedidos ha venido motivado fundamentalmente por cambios en la normativa estatal que permiten mantener el título hasta que el último de los miembros de la unidad familiar termina sus estudios

De Lamo ha resaltado que "las políticas de familia han sido una prioridad para el Consell del Botànic desde el principio", y por esa razón, además de tener en cuenta la diversidad familiar, ampliando los beneficios de las familias monoparentales y equiparándolas a las numerosas, "se ha trabajado para agilizar lo máximo posible la tramitación y la renovación de los títulos".

En este sentido, ha recordado que se han puesto en marcha sendos planes específicos que han supuesto la habilitación temporal de 18 puestos funcionariales (diez entre el 15 de junio y el 15 de diciembre en 2017 y 8 desde el 15 de junio de 2018, que finalizarán el 15 de diciembre de 2018) para agilizar el procedimiento administrativo en las distintas direcciones territoriales de la Conselleria.

Asimismo, el presupuesto de la Generalitat para este año prevé un incremento del capítulo destinado a personal para hacer posible un incremento estructural de la plantilla funcionarial de nueve personas con el objetivo de poder atender con normalidad la creciente demanda, tanto de títulos de familias numerosas como de familias monoparentales.

El director general de Igualdad en la Diversidad ha recordado igualmente que, junto a los refuerzos de personas, se adoptaron otras medidas como la expedición de títulos temporales, con una vigencia de tres meses, pero que podía volver a solicitarse tantas veces como fuera necesario hasta que se resuelva la solicitud definitiva, para garantizar que estas familias no perdieran beneficios a los que tienen derecho.

Desde Igualdad, tras escuchar las peticiones planteadas por las asociaciones de familias numerosas, también se acordó que la renovación del título en el caso de aquellos chicos o chicos mayores de edad, pero que siguen estudiando y dependiendo económicamente de sus progenitores, no tenga que hacerse anualmente, sino que siga vigente mientras la situación no cambie y no superen los 26 años.

BENEFICIOS PARA LAS FAMILIAS NUMEROSAS

El director general de Igualdad en la Diversidad ha destacaco que todas estas familias tienen acceso a múltiples beneficios como deducciones en matrículas universitarias y de formación profesional, puntos para la elección de centro y becas para comedor y libros de texto.

Asimismo, son consideradas un colectivo prioritario en el acceso a las ayudas de alquiler, tienen derecho a deducciones en el tramo estatal y en el autonómico del IRPF, descuentos en billetes de tren, avión, metro, bus y en espacios culturales, bonificaciones en el IBI y otros impuestos municipales, y acceso al bono social de la luz.

INCREMENTO DE TÍTULOS

De Lamo ha informado de que en junio de 2015 había 57.503 títulos de familia numerosa, de los que 28.723 eran de Valencia, 21.324 de Alicante y 7.259 de Castellón, y ha incidido en que en los últimos tres años se ha producido en un aumento del 11,4 por ciento.

Así, en el primer semestre del año en la Comunitat Valenciana había 63.872 títulos de familias numerosas, de los que 30.976 estaban registrados en Valencia, 24.617 en Alicante y 8.279 en Castellón.