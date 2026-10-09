Imputan por homicidio imprudente al conductor del turismo que chocó con un motorista en Oliva

Se trata de un conocido jinete británico que, al parecer, realizó una maniobra antireglamentaria

Archivo - Imagen de archivo de una SAMU
Archivo - Imagen de archivo de una SAMU - CICU - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 9 octubre 2026 17:47
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VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido imputado por un delito de homicidio imprudente tras colisionar su vehículo contra el conductor de una motocicleta en la N-332, en Oliva (Valencia). El motorista finalmente falleció.

Según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, el incidente tuvo lugar este jueves, sobre las 20 horas, en la N-332, en el término de Oliva, cuando colisionaron un coche y una moto.

Como consecuencia del choque, el motorista, de 20 años y nacionalidad española, falleció, mientras que los ocupantes del turismo resultaron ilesos.

El conductor del vehículo es un hombre de 41 años, un conocido jinete británico que viajaba con Sira Martínez, hija del exseleccionador y actual entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez.

Tras el siniestro, el conductor del vehículo ha quedado imputado por un delito de homicidio imprudente, puesto que, al parecer, realizó una maniobra antireglamentaria que ocasionó el choque con el motorista. El test de droga y alcohol dio negativo.

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