Incautan más de 400 productos falsificados en un establecimiento de Xirivella valorados en 80.000 euros

Incautan más de 400 productos falsificados en Xirivella (Valencia) valorados en 80.000 euros - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a una mujer de 47 años como presunta autora de un delito contra la propiedad industrial al vender en su establecimiento productos falsificados. En total, se han intervenido más de 400 productos, valorados en más de 80.000 euros.

Los hechos han ocurrido en el marco de las actuaciones contra las falsedades y contra la propiedad industrial, con las que la Patrulla Fiscal y de Fronteras ha procedido a la realización de diferentes inspecciones en establecimientos de la localidad de Xirivella, ha informado el instituto armado en un comunicado.

En uno de ellos, ha detectado en el escaparate una gran cantidad de artículos expuestos cuya "apariencia y signos distintivos" eran idénticos o confundibles con los de conocidas marcas. Los citados artículos poseían logotipos, emblemas y signos idénticos que eran "confundibles" con los de los originales de las marcas registradas. Además, su precio de venta era "muy inferior" al precio de venta al público de los originales.

El total de la mercancía intervenida, como bolsos, ropa o calzado, asciende a 419 unidades, cuya valoración aproximada podría ascender a 84.040 euros. Todo ello, pendiente de valoración por las distintas marcas afectadas. Por estos hechos se ha investigado a una mujer de 47 años de nacionalidad española por un delito contra la propiedad industrial.

Según ha destacado la Guardia Civil, este tipo de actuaciones no solo protege los derechos de las marcas, sino también a los consumidores, ya que los productos falsificados suelen eludir los controles de calidad y seguridad pudiendo incorporar materiales no aptos. Además, afecta a la competencia desleal, reduce ingresos, limita inversión y perjudica el empleo en el sector comercial.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Patrulla Fiscal y Fronteras de Sagunt y las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Mislata.