Un incendio en una casa de Dénia obliga a evacuar la finca y deja un herido por inhalación de humo

Bomberos intervienen en el incendio en Dénia - BOMBEROS

ALICANTE 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado en una vivienda de la localidad alicantina de Dénia ha obligado a evacuar el edificio y ha dejado un herido por inhalación de humo.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, el fuego se originó de madrugada, sobre las 1 horas, en la habitación de una vivienda ubicada en un segundo piso de un edificio de cinco plantas de la Avenida Ramón Ortega de Dénia.

En la vivienda se encontraba una familia que consiguió salir y avisó al resto de vecinos del fuego, que fueron evacuados y pudieron volver a sus viviendas de madrugada.

Sanitarios acudieron al lugar para atender a la familia por inhalación de humo. En concreto, un SAMU atendió a un hombre de 61 años y fue dado de alta 'in situ', han indicado desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los bomberos del Parque de Dénia acudieron a sofocar el incendio. En el operativo participó una Unidad Mando Jefatura (UMJ); una Bomba Urbana Pesada (BUP) y una Autoescalera automática, con un sargento, un cabo y cinco bomberos del parque de Dénia.