La incidencia de la gripe baja otro 27% en la última semana hasta los 88 casos en la Comunitat Valenciana Los i

VALÈNCIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La curva de la gripe sigue en descenso, aunque a menor ritmo, y en la última semana ha bajado un 27,27% al pasar de los 121 casos por 100.000 habitantes del periodo anterior a 88 casos de esta. La semana pasada la reducción fue de casi la mitad, un 48%.

Así, se desprende del último informe del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas de la Comunitat Valenciana (SiVIRA) de la Conselleria de Sanidad de la tercera semana del año, del 12 al 18 de enero.

El total de las infecciones respiratorias prácticamente se mantiene invariable --un aumento del 0,54%-- al pasar de 852,2 a 856,8. Según el Plan de Contingencia Ante Aumentos en la Incidencia de Infecciones Respiratorias Agudas (2025/2026), permanecemos en situación de nivel bajo de epidemia (escenario 1).

La tasa en la misma semana de 2025 era de 1.121 casos por 100.000 habitantes. La media nacional, según los últimos datos que corresponden una semana anterior, ha crecido de 639,8 casos a 805,9 de la segunda semana.

Por su parte, el virus respiratorio sincitial (VRS) ha bajado un 4,39% al pasar de 138,9 casos a 132,8, mientras que tras dos semanas consecutivas sin reportarse casos de covid en esta semana se han registrado 6 por 100.000 habitantes.

Los contagios por virus respiratorios de los menores de 4 años han vuelto a crecer tras semanas en descenso desde los 2.015,2 a 2.736,8, mientras que entre los mayores de 65 años se ha pasado de 1.028,3 a1.035,7.

La incidencia de ingresos hospitalarios también ha bajado en la tercera semana, un 26%, de 25 casos cada 100.000 habitantes a 18,5 casos y, en concreto, por gripe de 8,9 casos del periodo anterior a 3,9 y para VRS de 2,4 casos por 100.000 habitantes a 2,7 casos, mientras que de COVID-19 no se detectan casos.