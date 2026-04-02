El indigente de Jacinto Benavente falleció desangrado tras una agresión con arma blanca

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VALÈNCIA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 55 años en situación de sin hogar hallado muerto este lunes en la Avenida Jacinto Benavente de València falleció desangrado tras sufrir una agresión con arma blanca, según han confirmado a Europa Press fuentes de Jefatura.

El cadáver del hombre fue hallado sobre las 9 horas del día 30 de marzo y hasta la zona, un banco en una zona ajardinada de Jacinto Benavente, se trasladaron varios efectivos de la Policía Científica y de Homicidios para examinar la escena.

En principio, el aviso del hallazgo del hombre entró como una muerte natural, y así se trató al no ver indicios de criminalidad, hasta que la autopsia practicada a la víctima, de origen argelino, confirma que falleció desangrado por una herida de arma blanca.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Valencia se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias de la muerte y encontrar a los autores de la agresión, han indicado las mismas fuentes.