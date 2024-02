Íñigo Quintero, Sundara Karma, Pale Waves o A-Trak b2b The Magician, entre las nuevas confirmaciones del FIB

CASTELLÓ, 29 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) ha confirmado una nueva tanda de artistas para la próxima edición que se celebrará del 18 al 20 de julio. Así, Íñigo Quintero, A-Trak b2b The Magician, Pale Waves, Sundara Karma, Peace, Bag Raiders, Yuksek, Jersey y Nunatak se suman a un cartel encabezado por Black Eyed Peas, The Libertines, Royal Blood, Yungblud, Wade, Jess Glynne, The Vaccines, Miles Kane, Milky Chance y Andrés Calamaro, entre otros grandes artistas como Lori Meyers, Andres Campo, Dani Fernández, La La Love You o Dorian.

Con estas confirmaciones, entre los que se encuentran algunos de los hits que han alcanzado el podio en las listas internacionales, el cartel de FIB se consolida como uno de los "mejores festivales de música en Europa", según ha informado la organización en un comunicado.

El cartel ofrece una amplia variedad de géneros musicales tales como pop, rock, indie y electrónica con la intención de hacer pasar a los fibers de todo el mundo los mejores días del año. Además, los asistentes podrán vivir la experiencia más completa durmiendo en la zona de descanso Campfest y disfrutando de la gastronomía y naturaleza mediterránea de la ciudad de Benicàssim.