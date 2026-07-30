INPAVI València despide la primera edición de su campamento urbano, un "refugio" para niños afectados por la dana

INPAVI València pone fin a la primera edición de su campamento urbano para niños y adolescentes afectados por la dana - EUORPA PRESS

VALÈNCIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Campamento Urbano: Educa-Vida, organizado por la asociación Integración Para la Vida (INPAVI), ha puesto fin a su primera edición en Valencia donde 44 niños y adolescentes --entre 3 y 17 años-- afectados por la dana y en situación de pobreza y/o exclusión social que han podido disfrutar de "espacios seguros" donde poder sentirse "acompañados": "No es un campamento al uso, sino un refugio en el que se mira mucho por el niño y por sus necesidades".

En estos términos se ha expresado la codelegada de INPAVI València, Miriam Abella, quien, en declaraciones a Europa Press, ha destacado que este proyecto buscar ofrecer un espacio donde las necesidades de los niños estén en "el centro" y donde las familias puedan sentirse también "arropadas".

Asimismo, ha apuntado que este campamento urbano, además, pretende es servir de ayuda a las familias durante el periodo vacacional para ofrecer a sus hijos "espacios donde hay un ocio saludable, donde, sobre todo, estamos tratando valores muy concretos y animándoles a que la situación en la que están viviendo puede cambiar y puede ser diferente en un futuro".

Según ha explicado Abella, estos niños han podido disfrutar durante el mes de tres excursiones a Aquópolis Cullera, CaixaForum València y al Oceanogràfic, donde han "ampliado sus experiencias de aprendizaje más allá del aula ya que para "muchos" de ellos este tipo de actividades "no están al alcance y no pueden acceder a ellas".

Por ello, ha insistido en que, en todo momento, se ha buscado generar un espacio "seguro" y "amable" teniendo en cuenta que estos niños se encuentran en una situación "complicada" porque la dana ha "empeorado" sus circunstancias y, además, "les ha dejado huella".

"Hemos sido facilitadores para que todo esto un poco volviese a la normalidad", ha sostenido, al tiempo que ha destacado que este trabajo lo llevan desarrollando también a lo largo de todo el año a través del Programa Sonríe con el que han brindado "refuerzo educativo, acompañamiento y seguimiento" a los estudiantes y familias.

"NO CAER EN EL OLVIDO"

En este línea, ha puesto en relieve la necesidad de hacer seguimiento a estas familias y niños para que la situación en la que se encuentran "no caiga en el olvido" y, así, "poder estar siguiéndoles los pasos y, evidentemente, ayudarles en todo lo que puedan necesitar en los pasos siguientes que vienen".

La codelegada de la entidad ha asegurado que, para estos niños, la dana sigue estando "muy reciente" y que están "sensibles todavía" con lo que ocurrió, algo que han podido notificar durante estas semanas de campamento los días en los que ha habido "tormentas": "La sensación de miedo siempre está. Esto deja huella", ha remarcado.

De este modo, ha hecho hincapié en la necesidad de ofrecer acompañamiento y ha destacado que la asociación cuenta con un equipo formado por educadoras y psicólogos, entre otros, cuya misión es "arroparlos para que no caigan en el olvido" y "buscar su transformación".

La clausura del campamento ha contado con una gran fiesta donde los asistentes han podido disfrutar de una actuación musical protagonizada por los niños y adolescentes participantes a los que se les ha repartido material escolar, ropa y juguetes nuevos para apoyar el inicio del nuevo curso.