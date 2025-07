Inspección de Trabajo requiere a FGV protocolos frente a fenómenos como dana que garanticen la seguridad de trabajadores

SEMAF pide un procedimiento de actuación "garantista" y avisa de que adoptarán las acciones necesarias para que se garantice esa seguridad

VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Inspección de Trabajo ha formulado a Ferrocarrils de la Generaltat Valenciana (FGV) un "requerimiento de subsanación de deficiencia constatada en materia preventiva" que vaya dirigido a la "revisión" de los documentos que regulan las actuaciones ante situaciones de emergencia, con el objetivo de introducir protocolos o procedimientos de actuación frente a fenómenos meteorológicos adversos, como la dana del 29 de octubre, que garanticen la integridad psicofísica de los trabajadores.

Así consta en un documento, de principios de junio y consultado por Europa Press, en el que la Inspección responde a un escrito presentado por el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios. Ante este documento, SEMAF reclama a la dirección de la empresa que adopte un protocolo de seguridad "garantista" tanto para viajeros como para trabajadores y advierte que, en caso de que se continúe sin atender esta cuestión, emprenderán "todas las acciones necesarias" para que se garantice esa seguridad.

FGV aportó a la investigación 12 informes de investigación de accidentes sufridos por trabajadores de la entidad en el contexto de la dana y comunicó tener "en proceso de revisión" los procedimientos de actuación ante situaciones de emergencia para "adecuarlos" a contingencias como la vivida. Y ello, sin perjuicio de otras medidas como el desplazamiento del puesto de mando en el centro de Valencia Sud a la primera planta del edificio; la instalación de un puesto de mando alternativo en el puesto de Machado o el desplazamiento del Centro de Procesamiento de Datos a la segunda planta del centro de Valencia Sud.

Asimismo, la empresa presentó una cronología que detallaba que la primera de las incidencias relacionadas con la dana se registró a las 7.28 en la estación de Carlet por inundación de la plataforma ferroviaria; que se producían incidencias análogas en localidades situadas a distancia superior a 20 kilómetros al sur de València; que a las 15.00 también se contabilizan en las Líneas 1 y 2; a las 19.07 se comunicaba la imposibilidad de circular por el entorno de la estación de Paiporta; a las 19.44 empezaba a entrar agua en el Puesto de Mando y a las 20.00 la inundación había arrasado la instalaciones del complejo de València Sud. La empresa pidió desalojar a los viajeros "garantizando su seguridad y procedieran al cierre de las unidades".

FGV alegó que no hubo falllos en la aplicación del Plan de Autorpotección; que la circulación en la zona norte de València fue normal hasta que se produjeron las incidencias en el puesto de mando y que no había información de las autoridades competentes al respecto de lo que estaba pasando en otros puntos o lo que se preveía que podía suceder.

AVISOS DE AEMET

La autoridad laboral considera en el documento que, pese a los avisos de la Aemet y la cobertura mediática, en la mañana del día de la dana no se adoptaron medidas preventivas "eficaces" por los mandos superiores "con antelación suficiente" para evitar la producción de daños en la integridad psicofísica de algunos trabajadores y que, a pesar de advertir la producción de sucesivas incidencias en el normal funcionamiento del servicio, no se adoptó la decisión de paralizarlo hasta que la circulación no fue viable "provocando el aislamiento de trabajadores y usuarios en estaciones de red".

Para la Inspección de Trabajo, esto pone de relevancia la "deficiencia" de las herramientras que regulan las actuaciones que debe adoptar el personal de FGV ante situaciones de emergencia, que considera que puede venir motivado porque los protocolos están planteados para situaciones "puntuales" y "localizadas" pero no para una emergencia que genere "múltiples disfunciones simultáneas en puntos distantes".

Ello provocó que la respuesta dada por el personal estuviera orientada a solucionar cada incidencia y "siempre con la vocación de restablecer el servicio, ignorando que la afectación pudiera hacerse extensiva a otros puntos y no ser susceptible de solución en el momento". Así, optaron por no paralizar el servicio hasta un punto en que la situación provocó el colapso de la estructura material y humada de la organización.

PELIGRO

Esta voluntad "no omite el hecho de que se expusiera a trabajadores y usuarios a una situación de peligro", señala la Inspección, que subraya el papel de la autoridad gubernativa competente en la adopción de medidas de protección a la ciudadanía, extensible a todos los servicios, "que por su conocida falta de respuesta en plazo suficiente para garantizar la autoprotección de las personas y los bienes tuvo incuestionale incidencia" en los daños del 29 de octubre.

La Inspección de Trabajo no ve un proceder "culposo u obrar de mala fe" por los responsables de FGV sino "omisión de acciones diligentes y eficaces por falta de medidas adecuadas de actuación" ante estos supuestos.

Ante estas conclusiones, SEMAF critica que la Dirección de FGV "continúa ignorando las peticiones de protocolos" anti dana que los maquinistas vienen demandando desde 2022. Así, el sindicato explica que, ante la carencia de medidas concretas en FGV y previendo la situación que podría ocurrir tras los temporales sufridos en los años previos, había presentado en mayo de 2022 un escrito a la dirección en el que se solicitaba la implantación de protocolos de seguridad ante situaciones climatológicas adversas.

En particular, hacía hincapié en incluir en el Plan de Autoprotección cuestiones relacionadas con inundaciones y dana, "ya que son los principales peligros por las particularidades del trazado en determinados puntos de las vías de Metrovalencia y el Tram de Alicante".

El secretario de Ferrocarriles Autonómicos de SEMAF, José Javier Bleda, ha explicado en un comunicado que en el escrito se solicitaba, entre otras medidas, implantar canales de "coordinación y toma de decisiones críticas, la inclusión de un mapa de riesgos, determinando para cada situación y tramo distintas consideraciones operacionales" y el establecimiento de "sistemas de coordinación y protocolos de asistencia y rescate con los cuerpos de emergencia".

"Sin embargo, 37 meses después el Sindicato de Maquinistas sigue esperando una respuesta de la dirección", ha lamentado Bleda, que recalca que, tras este informe, estarán "vigilantes para que se implementen los protocolos", que han vuelto a requerir.