Instalaciones interactivas y charlas sobre arte y ciencia, en la séptima edición del Festival VOlumens

VALÈNCIA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Instalaciones interactivas y charlas sobre arte y ciencia tendrán lugar en el festival VOlumens, que celebrará su séptima edición del 20 al 23 de septiembre en un evento que no será solo musical, sino también un espacio para explorar diversas expresiones culturales.

Las instalaciones artísticas "transportarán a los visitantes a experiencias visuales y auditivas únicas que enriquecerán al público de una manera multidisciplinar", según ha informado el festival en un comunicado.

VOlumens ofrecerá ponencias académicas y charlas con profesionales de la música electrónica que explorarán la intersección entre el arte digital y la cultura contemporánea, arrojando luz sobre cómo las nuevas formas de expresión artística están dando forma a la sociedad.

El jueves 21 de septiembre, a las 19.00 horas, La Fábrica de Hielo será el escenario de una conferencia y una selección de proyectos presentados por los estudiantes del Máster en Artes Visuales y Multimedia (UPV). Esta jornada, bajo el nombre de CAMPUS AVM-VOLUMENS, sumergirá a los asistentes en un mundo de creatividad en tiempo real y exploración de nuevas fronteras en las artes visuales y multimedia.

La ocasión incluirá una sesión 'non stop' de propuestas experimentales LiveAV, una forma de arte que combina lo visual y lo auditivo. Los proyectos seleccionados (One minus one de Marco Dos Reis; BiteByte de Ferrán Buj y Kanno; Instintos tropicales de Julia Rojas y Cristian Xavier Soto; Untitled de Andrés Vidal, Tatiana Álvarez y Alejandro Vázquez; Entre prompts y data de Sonic Mal (Pablo Gascón, Silvia Binda y Andrés Moriel) "prometen" llevar a los espectadores a un viaje de descubrimiento artístico en el espacio del Cabanyal.

Además de la presentación de proyectos LiveAV, el CAMPUS AVM-VOLUMENS destacará dos innovadores proyectos experimentales en el ámbito de los videojuegos y la realidad virtual (VR).

Los asistentes podrán sumergirse en estas tecnologías emergentes y explorar cómo están transformando la narrativa y la experiencia del usuario en el mundo del arte y el entretenimiento digital. Estos proyectos son Cronopio (Videojuego) de Tatiana Álvarez, Violeta López y Juan Sanabria; y La madriguera de Giotto (VR) de Nicolas Gay Ramón.

El viernes 22 de septiembre, VOlumens continuará su exploración de la creatividad multidisciplinaria en las naves de la calle Joan Verdeguer. Además de las actuaciones musicales en La Mutant, el evento contará con una LaserTalk y la presentación del Máster Oficial en Diseño Interactivo de la EASD València, además de una serie de instalaciones acogidas por el Centro de Innovación del Ayuntamiento de València - Las Naves.

Bajo el título 'Quantum Panorama: Arte, Ciencia y Tecnología en superposición', la LaserTalk explorará a las 18.00 horas en Las Naves las intersecciones entre estas disciplinas.

Con la moderación de Guillermo Muñoz Matutano (Universitat de València), destacados invitados como los investigadores Miguel Ángel García March, Anabel Olvide González, Alejandro Gaita Ariño y Lauren Moffatt discutirán la influencia de la ciencia y la tecnología en la creación artística.

Además, tras la mesa redonda, la artista Lauren Moffatt (Visuales VR) y el artista sonoro y biólogo Ruben García, harán una performance VR y una improvisación sonora bajo el título 'Of Hybrids and Strings'. A las 20.00 horas, tendrá lugar la presentación del Máster Oficial en Diseño Interactivo de la EASD València y la charla 'El usuario como principio y fin de los diseños hápticos interactivos'.

Los participantes, Olimpia Alarcón, Jorge Ferrer, Pablo Moreno y Juanma Gil, presentarán proyectos que abordan el papel del usuario en los diseños hápticos interactivos, explorando temas tan diversos como la dislexia y la mejora del rendimiento en el baloncesto a través de tecnologías avanzadas.

SUMERGIÉNDOSE EN EL FUTURO EN ZEUS

El sábado 23 de septiembre, VOlumens se trasladará a ZEUS durante todo el día. Los asistentes podrán disfrutar de actuaciones musicales y visuales, así como explorar la instalación interactiva 'Un posible futuro v2' creada por Gilles Martin, responsable del laboratorio sonoro de Las Naves.

Esta instalación, una evolución de la exposición Sono·Art, que hacía un recorrido por la historia de los reproductores sonores con el audio arte como hilo conductor, ofrece una visión innovadora de la reproducción sonora y su relación con la tecnología.

Concretamente, es un posible futuro de la reproducción sonora. "Pasamos de reproducir la música con la voz (véase los sistemas de reconocimiento de voz domésticos Siri, Alexa, ...) a reproducirla con el cuerpo, convirtiendo en el espacio en un símil de un theremín inexistente", apuntan desde la organización.

Además, se llevarán a cabo charlas donde expertos en música electrónica, arte digital y tecnología compartirán sus conocimientos y perspectivas. Los temas incluirán la evolución de la música electrónica y cómo la tecnología está influyendo en la expresión artística.

A las 19.00 horas, se celebrará el encuentro Audition, una charla a cargo del dj Josep Llop con Paranoid London, en la que hablarán sobre los temas que más han influido en su carrera.