Instituciones valencianas condenan el asesinato machista de Dolores: "Ante la barbarie, unidad y ni un paso atrás"

Minutos de silencio en la puerta del Ayuntamiento de Dolores en condena por los asesinatos machistas en el municipio.- AYUNTAMIENTO DE DOLORES

VALÈNCIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Instituciones como Les Corts, Generalitat Valenciana, Delegación de Gobierno, universidades y varios ayuntamientos han guardado este jueves minutos de silencio en condena por el asesinato machista de Marisol, de 51 años, y el de su hijo Alberto, de 24, el pasado sábado en la casa cuartel de la Guardia Civil de Dolores a manos de su marido y padre, un agente que se suicidó posteriormente. "Ante la barbarie, unidad; ante el silencio, compromisos. Ni un paso atrás".

Así, Dolores, el municipio alicantino en el que ocurrieron los hechos, ha guardado este jueves un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento "con el corazón roto" para expresar su "consternación" y "absoluta repulsa ante el terrible crimen machista", han señalado desde el Ayuntamiento.

"Dolores está de luto. Nos duele profundamente la pérdida de Marisol y de su hijo Alberto, víctimas inocentes de la violencia más cruel e injustificable. Ninguna palabra puede aliviar el inmenso dolor de sus familiares, amistades y seres queridos, pero queremos hacerles llegar el cariño, el apoyo y la solidaridad de todo un pueblo que hoy sufre con ellos", han apuntado.

El alcalde de Dolores, Joaquín Hernández, en nombre de toda la corporación municipal, ha condenado "con la máxima firmeza" este asesinato: "La violencia machista es una lacra intolerable que destroza vidas, rompe familias y hiere a toda la sociedad. No podemos ni debemos permanecer indiferentes. Cada víctima nos interpela como sociedad y nos obliga a redoblar esfuerzos para erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres".

"Hoy no solo guardamos silencio. Hoy también alzamos la voz para decir basta. Basta de miedo. Basta de control. Basta de violencia. No existe ninguna justificación posible para el odio, la barbarie y el asesinato", ha apostillado.

Y ha añadido que "Dolores es un pueblo de convivencia, respeto y solidaridad" y ha pedido, "en medio del dolor", que los vecinos estén "más unidos que nunca, defendiendo los valores de igualdad, dignidad y protección de las víctimas". "Queremos reconocer también la labor y el compromiso de todas las personas, profesionales y cuerpos de seguridad que trabajan cada día para proteger a las víctimas y prevenir esta violencia", señalan desde el consistorio.

El Ayuntamiento de Dolores ha reiterado su "compromiso firme e inquebrantable en la lucha contra la violencia machista" y dice que pone "a disposición de cualquier mujer que lo necesite todos los recursos de ayuda, atención y protección". "A Marisol y a su hijo Alberto, nuestro recuerdo permanente, nuestro respeto y nuestro dolor. Que sus nombres no se olviden jamás. Que nunca dejemos de luchar. Ni una menos", ha sentenciado.

Además, el consistorio ha convocado para este viernes a las 19.00 horas una manifestación silenciosa por las calles del municipio, "como muestra de repulsa y condena" ante el crimen machista del pasado sábado. El punto de encuentro será el Ayuntamiento de Dolores.

Por su parte, en Les Corts se ha guardado un minuto de silencio al empezar el pleno de este jueves, donde se ha celebrado la sesión de control al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, ha leído una declaración institucional a las puertas de la institución en la que ha recordado a las 21 mujeres asesinadas este año por violencia de género y a las 1.362 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras la confirmación por parte del Ministerio de Igualdad de un caso en la provincia de Navarra.

PROBLEMA ESTRUCTURAL

"La violencia machista no es un hecho aislado ni inevitable es un problema estructural que vulnera derechos fundamentales y golpea a nuestra sociedad con cada nuevo caso", ha señalado Bernabé, que ha recalcado que con esta concentración expresamos "el pésame y apoyo a las víctimas y a sus entornos y reafirmamos el compromiso firme e inequívoco con la prevención, la protección y el acompañamiento".

"Solo con responsabilidad colectiva, tolerancia cero y recursos efectivos podremos avanzar hacia una sociedad libre de violencia, ante la barbarie, unidad; ante el silencio, compromisos. Ni un paso atrás", ha subrayado.

Ya en declaraciones a los medios, ha apuntado que el asesinato de Marisol y su hijo "fue un hecho terrible, terrorífico, que azotó a un pueblo entero y también a un cuerpo como es el de la Guardia Civil". Por ello, tras trasladar todo su "afecto y cariño" a la familia, ha advertido de que en los meses de verano y las fiestas navideñas "suelen haber repuntes en los feminicidios".

Por ello, ha realizado "una llamada a la sociedad para que estén alertas" de una situación que es "estructural, que es dañina para la sociedad y que nos interpela absolutamente a todos, a toda la sociedad, a todas las administraciones, y también a todos los partidos políticos y especialmente a aquellos que se empeñan en negarla una y otra vez".

Asimismo, el Ayuntamiento de València ha guardado un minuto de silencio en condena de este nuevo caso de violencia de género. La alcaldesa, María José Catalá, y representantes de los cuatro grupos políticos de la corporación municipal han secundado el minuto de silencio ante la fachada principal de la Casa Consistorial. Personal del consistorio también ha secundado el minuto de silencio en el resto de dependencias municipales.

Otros municipios de la provincia de Alicante, como por ejemplo la capital alicantina o la ciudad de Elche, se han sumado a la convocatoria de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y han guardado un minuto de silencio por estos hechos.