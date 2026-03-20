El Institut Valencià de Cultura convoca la sexta edición de Promercat-Valencia Film Market

Balance de Promercat - GVA

VALÈNCIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través del Institut Valencià de Cultura, organiza la sexta edición de Promercat- València Film Market, que en esta ocasión se celebra en tres jornadas profesionales del 17 al 19 de junio.

El director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Institut Valencià de Cultura, Luis Gosálbez, ha señalado que Promercat es "un mercado audiovisual de carácter profesional orientado a impulsar la coproducción autonómica y nacional; facilitar alianzas estratégicas entre productoras; conectar proyectos con televisiones, distribuidoras, agentes de ventas y fondos públicos, y fortalecer la circulación de obras valencianas y españolas en el mercado nacional e internacional".

Promercat se configura como un espacio de 'pitching' profesional y reuniones 'B2B' previamente agendadas, orientado a generar acuerdos reales de coproducción, distribución y ventas, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Las bases y el formulario de inscripción para participar en el mercado del audiovisual valenciano están disponibles hasta el 17 de abril, a las 14.00 horas, en www.promercat.com. Puede inscribirse empresas productoras audiovisuales españolas inscritas en el Registro de Empresas Audiovisuales del IVC o del ICAA. Cada productora podrá presentar un único proyecto por área.

Para el área Promercat Distribución, solo podrán presentarse proyectos cuya producción sea mayoritariamente valenciana. Un comité profesional independiente evaluará las solicitudes y realizará la selección final.

PROMERCAT LENGUAS COOFICIALES

Promercat lenguas cooficiales es la convocatoria para las producciones audiovisuales que se rodaran en cualquiera de las lenguas cooficiales y que busquen coproducción con otra comunidad autónoma. Está dirigida a proyectos de ficción, tanto largometrajes como series, miniseries y películas de televisión. Se seleccionarán un máximo de doce proyectos.

Los proyectos seleccionados tendrán la oportunidad de realizar una presentación ante otras productoras, empresas distribuidoras y televisiones interesadas en coproducir. Posteriormente se organizarán reuniones B2B entre los participantes.

PROMERCAT NACIONAL

Por otro lado, Promercat nacional es la convocatoria para producciones audiovisuales con interés en coproducir en el ámbito nacional y está dirigida a productoras y profesionales de todas las comunidades autónomas. Se pueden presentar proyectos de ficción, tanto largometrajes como series, miniseries y películas para televisión. Se seleccionarán un máximo de doce proyectos. En este caso, el rodaje se realizará en castellano.

Los proyectos seleccionados tendrán la oportunidad de realizar una presentación ante otras productoras, empresas distribuidoras y televisiones interesadas en coproducir. Posteriormente se organizarán reuniones B2B entre los participantes.

PROMERCAT DISTRIBUCIÓN Y VENTAS

Promercat distribución y ventas es la convocatoria orientada a largometrajes de ficción y animación producidos por empresas valencianas o con mayoría valenciana, que se hayan finalizado después de 2025 o que estén en fase avanzada de postproducción.

Los proyectos seleccionados, tanto los finalizados como los que estén en proceso de finalización, tendrán la oportunidad de realizar una presentación ante otras empresas distribuidoras. Se facilitarán los visionados online de las películas a las distribuidoras interesadas.

En la selección de proyectos se valorará la solidez artística y la viabilidad industrial del proyecto, que la financiación esté asegurada o en fase muy avanzada de desarrollo; el estado de la producción, o haber obtenido una ayuda a la producción, al desarrollo o al guion del Institut Valencià de Cultura o de otra institución pública. Se priorizarán proyectos con potencial real de cierre de acuerdos en el marco del mercado.