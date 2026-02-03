Un instrumento "un tanto desconocido" como el baryton y un repertorio "inusual" de Haydn, en Cambra al Palau

Valencia Baryton Project propone en Cambra al Palau un inusual repertorio de octetos de Haydn en torno al baryton - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ciclo Cambra al Palau, que se desarrolla en la Sala Rodrigo del Palau de la Música de València, recibe este miércoles 4 de febrero, a las 19.30 horas, la actuación del Valencia Baryton Project, una formación de referencia internacional dedicada a la recuperación y difusión del baryton, uno de los instrumentos más singulares y refinados del clasicismo.

El concierto estará liderado por Mattew Baker, "uno de los escasos intérpretes especializados de este instrumento en todo el mundo", ha explicado el Palau de la Música en un comunicado. El director del auditorio, Vicente Llimerà, ha destacado la "singularidad" de la propuesta, "ya que podremos disfrutar del sonido del baryton, un instrumento un tanto desconocido y además con un repertorio inusual y de indudable atractivo de Haydn".

El baryton es un instrumento de cuerda del siglo XVIII, estrechamente vinculado a la música de cámara centroeuropea y, en particular, a la corte de los Esterházy. Su singularidad reside en la combinación de cuerdas frotadas con arco y cuerdas adicionales que pueden pulsarse con el pulgar de la mano izquierda.

El programa del concierto estará íntegramente dedicado a Franz Joseph Haydn, compositor fundamental en el repertorio para baryton, y se estructura en dos partes. En la primera se interpretarán el Octeto en Sol mayor, Hob. X:5, y el Octeto en La mayor, Hob. X:3, mientras que la segunda incluirá el Octeto en Re mayor, Hob. X:2, y el Octeto en Sol mayor, Hob. X:12, conformando un recorrido por algunas de las obras más representativas escritas para este instrumento.

VALENCIA BARYTON PROJECT

El Valencia Baryton Project ha cosechado un "notable reconocimiento internacional, con conciertos y festivales con entradas agotadas a Europa y las Américas", ha destacado el Palau. Su trabajo en torno al baryton ha sido destacado en publicaciones de prestigio, como 'The Strad' y 'Ritmo', además de recibir críticas internacionales.

Junto a sus conciertos, la formación desarrolla una actividad pedagógica y creativa que alcanza desde escuelas rurales hasta instituciones educativas superiores. Asimismo, el proyecto impulsa la creación de nuevas obras para baryton mediante la colaboración con compositores internacionales, con el objetivo de ampliar y renovar el repertorio del instrumento.