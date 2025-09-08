Interceptan en El Campello (Alicante) un coche con matrícula manipulada, cocaína y tres hombres drogados a bordo

Interceptan en El Campello un coche con matrícula manipulada, cocaína y tres hombres drogados a bordo - AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO

Los ocupantes cuentan con antecedentes por delitos contra el patrimonio y al conductor lo estaba buscando un juzgado

ALICANTE, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de El Campello (Alicante) han interceptado este lunes de madrugada un coche cuya matrícula ha sido manipulada y con tres ocupantes que han dado positivo en la prueba de drogas. El vehículo, en el que se ha encontrado cocaína, ha sido trasladado al depósito municipal mientras se espera localizar a su propietario real.

El cuerpo policial ha detallado que los hechos han ocurrido sobre las 02.30 horas, cuando el inspector del turno de noche ha detectado este coche "altamente sospechoso" por el comportamiento de sus ocupantes y por la lentitud y velocidad "anómala" con la que ha estado circulando por la avenida Germanies.

Los tres ocupantes cuentan con antecedentes penales por delitos contra el patrimonio y a uno de ellos, concretamente al conductor, lo estaba buscando un juzgado de Alicante, según ha informado el Ayuntamiento de El Campello en un comunicado.

La intención de manipular la matricula ha sido "evitar la acción de las cámaras de seguridad y la vigilancia policial, por lo que se considera que se ha frustrado la comisión de algún delito". En este sentido, se ha observado cinta aislante negra sobre la placa para simular dos números ocho y anular, así, la numeración real.