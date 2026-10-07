Interceptan en Valencia casi tonelada y media de cocaína en un ferry procedente de Ibiza

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VALÈNCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha interceptado en Valencia casi tonelada y media de cocaína en un ferry procedente de Ibiza.

La operación 'Reventón' se realizó el pasado viernes 2 de octubre con motivo de los controles rutinarios que realiza Vigilancia Aduanera en los embarques y desembarques de los ferries que unen la península con las islas del archipiélago Balear.

En esta ocasión, se procedió al control del desembarque de vehículos que tenían procedencia de la isla de Ibiza en una de las Terminales marítimas que realizan este tipo de transporte.

Durante la realización del control, que contó con la furgoneta 'Medusa', uno de los vehículos mostró una imagen compatible con una contaminación con diferente sustancia del resto del vehículo, por lo que se revisó la mercancía y se halló un gran número de fardos que, a las pruebas de narcotest, dio positivo en cocaína. Inmedatamente se detuvo al conductor del vehículo y se trasladó la sustancia estupefaciente para su custodia.

En el Puerto de Valencia existen tres terminales que conectan con el archipiélago Balear. Vigilancia Aduanera realiza periódicamente controles en los embarques y desembarques de los ferries que enlazan la península con las islas de Baleares.

Este tipo de actuación es frecuente en el Puerto de Valencia, trasladando personal especializado para el control escáner de vehículos a través de la denominada furgoneta 'medusa', así como por personal especializado en investigación patrimonial y especialistas en contrabando de especies amenazadas de flora y fauna por el Convenio CITES.

Fruto de estas labores de control de vehículos en los ferries, se han realizado diversas operaciones contra el contrabando de especies amenazadas y otras contra el tráfico de estupefacientes. Para la ejecución de estas operaciones se dispone de los recursos necesarios unos momentos antes del atraque del buque, de tal manera que la actuación sea sorpresiva e inesperada con la finalidad de evitar cualquier comunicación que pueda poner en riesgo la correcta ejecución de la misma.

En este tipo de operativos es fundamental el uso de la furgoneta 'medusa' de manera que se maximiza el número de vehículos controlados. Esta furgoneta proyecta un haz de rayos X que penetra en el vehículo obteniendo en el mismo instante una imagen que permite, sin intrusión física en la carga, comprobar si el contenido del vehículo coincide con lo declarado o si por el contrario se observan dobles fondos o si en el interior del habitáculo de carga hay mercancías distintas o con diferentes densidades que puedan dar indicios de tratarse de sustancias estupefacientes.

OPERACIÓN REVENTÓN

En esta ocasión, se procedió al control del ferry de Ibiza. Con el inicio del desembarque, fueron siendo seleccionados distintos vehículos de gran tamaño para ser objeto de control escáner. Se observó como un vehículo tenía claramente dos tipos de mercancía en el espacio reservado a la carga.

Al proceder los agentes al reconocimiento visual de la mercancía, pudieron observar que la parte final de la carga, tras una pantalla junto a la puerta, estaba formada por un elevado número de fardos de los que habitualmente son utilizados para el transporte de estupefacientes, por lo que realizaron la prueba de narcotest, que dio resultado positivo en cocaína.

En ese momento se trasladó el vehículo, la mercancía y el detenido a instalaciones de Vigilancia Aduanera para redactar el correspondiente atestado y para poner a disposición del Juzgado de Instrucción de Valencia, en funciones de guardia, al detenido originario de Rumanía.

El recuento de la sustancia estupefaciente aprehendida arrojó una cantidad de 1.420 pastillas de cocaína. Las diligencias han sido entregadas en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València.