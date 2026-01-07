Interceptan un vehículo con más de siete kilos de cocaína en el puerto de Dénia

ALICANTE 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de las operaciones realizadas contra el tráfico de drogas, ha detenido a un hombre de 62 años en el puerto de Dénia tras interceptar un vehículo que transportaba más de siete kilos de cocaína ocultos en un compartimento preparado al efecto.

Los hechos ocurrieron durante un control preventivo en el muelle de la Pansa, cuando agentes del Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Dénia realizaban la inspección de un vehículo tipo turismo, de matrícula extranjera y ocupado únicamente por su conductor.

Durante la inspección, los agentes detectaron una modificación estructural incompatible con su diseño original. Ante estas circunstancias, los investigadores realizaron un registro más exhaustivo del vehículo y, al abrir el compartimento oculto mediante el uso de herramientas, localizaron varias bolsas envasadas al vacío que contenían una sustancia en polvo de color blanco, que resultó ser cocaína, con un peso total superior a siete kilogramos.

Asimismo, intervinieron una pequeña cantidad de dinero en efectivo y el vehículo utilizado para el transporte de la droga. Como consecuencia de estos hechos, el conductor, un hombre de 62 años, fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza.

La Guardia Civil continúa con las investigaciones para esclarecer el origen y destino de la sustancia estupefaciente intervenida y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con este caso.