Intervalos nubosos y posibles chubascos este miércoles en la Comunitat

VALÈNCIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con intervalos de nubes medias y altas y espera posibles chubascos dispersos en el interior de la mitad norte de la autonomía por la tarde.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta jornada, además, podría haber polvo en suspensión en la mitad sur de la Comunitat.

Por su parte, las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso o no sufrirán cambios mientras que las máximas también subirán excepto en Castellón, donde no se esperan cambios.

Así mismo, se espera viento flojo del nordeste en el litoral, con intervalos de intensidad moderada en Alicante; y, en el interior de la Comunitat, habrá viento flojo variable.