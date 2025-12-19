Intervalos nubosos y posibles precipitaciones dispersas este viernes en la Comunitat

Archivo - La Comunitat Valenciana amanece con inervalos nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este viernes con intervalos nubosos y registrará posibles precipitaciones dispersas, más probables en el litoral del tercio sur, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así mismo, se esperan brumas y bancos de niebla matinales en los valles y depresiones del interior de la autonomía.

Por su parte, las temperaturas mínimas irán en ligero descenso o no anotarán cambios mientras que las máximas registrarán cambios ligeros.

Además, hoy habrá viento flojo de componente norte en el litoral con intervalos de moderado en el litoral de Alicante; y, en el resto de la Comunitat, viento flojo variable.