Archivo - Así amanece en Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con intervalos nubosos y registrará rachas muy fuertes de viento del oeste en zonas del interior y del prelitoral, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, esta jornada las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso o no anotarán cambios mientras que las máximas bajarán en el interior, han apuntado las mismas fuentes.

Por último, se espera viento del oeste y del noroeste, ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes en zonas del interior y del prelitoral de la autonomía.