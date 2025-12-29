Intervenidas en el Puerto de Alicante 3.520 cajetillas de tabaco de contrabando ocultas en el bajo de una furgoneta

Imagen de la furgoneta donde iban ocultas las cajetillas - GC

ALICANTE, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de un delito de contrabando cuando presuntamente intentaba introducir en España 3.520 cajetillas de tabaco ocultas en un doble fondo fabricado para este fin en una furgoneta de grandes dimensiones, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Los hechos ocurrieron durante una de las inspecciones de mercancía llevadas a cabo por el Servicio de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil a la llegada al Puerto de Alicante de una furgoneta que viajaba a bordo de un barco procedente de Argelia.

Al requerir la documentación al único pasajero del vehículo, los agentes advirtieron en él una actitud que les indujo a sospecha, por lo que procedieron a inspeccionar el interior del habitáculo con el apoyo del Servicio Cinológico de la Comandancia de Alicante.

Durante la revisión realizada en la furgoneta, Aisa, el perro especializado en detectar tabaco ilegal, marcó varias zonas en las que los agentes hallaron un doble fondo en cuyo interior se transportaban ocultas cajetillas de tabaco.

Inicialmente detectaron varias trampillas en el suelo de la furgoneta y, una vez realizado el trabajo necesario para acceder a su interior, verificaron un doble fondo que abarcaba toda la superficie de la furgoneta, de grandes dimensiones, desde debajo del conductor hasta el final de la zona de carga trasera.

Los agentes han intervenido 3.520 cajetillas de tabaco ilegal, valoradas en más de 20.000 euros. El responsable de su transporte es un hombre de 56 años que ha sido detenido como presunto autor de un delito de contrabando y ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Alicante, que lo ha dejado en libertad con cargos.