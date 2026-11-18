Intervenidos 72 kilos de hachís en una vivienda de Onda - GUARDIA CIVIL

CASTELLÓ 18 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 49 años como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras intervenir 72 kilogramos de hachís en una vivienda de la localidad castellonense de Onda, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La actuación se enmarca en las investigaciones desarrolladas para combatir el tráfico de drogas y culminó con el registro de un inmueble en el que los agentes localizaron la sustancia estupefaciente, además de 4.400 euros en efectivo, varios dispositivos telefónicos y dos vehículos.

La intervención permitió retirar del circuito ilícito una cantidad de droga destinada presuntamente a su distribución.

El detenido fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Nules, Plaza número 5, que decretó su ingreso en prisión provisional.