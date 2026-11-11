Intervenidos en Manises (Valencia) productos falsificados valorados en más de tres millones de euros

Material intervenido en la operación - OPC

VALÈNCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a tres hombres por un delito contra la propiedad industrial tras intervenir en Manises (Valencia) mercancía presuntamente falsificada por un valor superior a los tres millones de euros, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Tras la explotación de una operación desarrollada en Benaguacil el pasado 20 de septiembre de 2026, y a raíz de la información obtenida durante la investigación, así como de los distintos dispositivos de vigilancia establecidos por la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIFF) de Valencia y el PAFIF de Sagunto, se investigaban establecimientos que podían abastecer de mercancía falsificada a los vendedores ambulantes de los mercadillos municipales.

Fruto de estas investigaciones se llevaron a cabo inspecciones en dos naves situadas en un polígono industrial de Manises. En el interior de estas naves se localizó multitud de mercancía y productos falsificados por valor de 3.017.624 euros.

La mercancía intervenida en una de las naves estaba compuesta por 11.833 prendas de vestir; 7.325 pares de calzado; 1.105 productos cosméticos; 382 artículos de bisutería; 884 perfumes; y 31 gorras.

Asimismo, se aprehendieron 13.842 etiquetas, parches y adhesivos falsificados, así como 469 envoltorios y cajas que reproducían marcas de reconocido prestigio.

El valor estimado de la mercancía intervenida en esta nave ascendía a 2.923.974 euros. Por estos hechos se ha investigado al gerente del establecimiento y a un trabajador del mismo.

Por otra parte, en otra nave ubicada en el mismo polígono industrial se intervinieron 444 unidades de cartas coleccionables; 160 cigarrillos electrónicos; 40 medallas de equipos de fútbol; y 36 relojes, pulseras y pendientes que reproducían conocidas marcas. El valor estimado de la mercancía intervenida en este establecimiento ascendía a 93.650 euros. Por estos hechos se ha investigado al administrador del establecimiento.

Como resultado de la actuación se ha investigado a tres hombres, dos de nacionalidad marroquí de 43 y 45 años, y uno de nacionalidad china de 46 años. Se les atribuye un delito contra la propiedad industrial.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Patrulla Fiscal y Fronteras (PAFIF) de Sagunto y la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIFF). Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Quart de Poblet.