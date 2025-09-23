Intervienen más de 3.000 artículos falsificados en nueve tiendas de Benidorm (Alicante)

Agentes de la Policía Local de Benidorm (Alicante) durante la operación Bangladesh en nueve tiendas del Rincón de Loix - AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

ALICANTE, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Benidorm (Alicante) ha intervenido más de 3.000 artículos falsificados en nueve establecimientos del Rincón de Loix, en el marco de la denominada operación Bangladesh, desarrollada este lunes de forma simultánea en esas tiendas con un operativo de 12 agentes junto con inspectores del área de Comercio del Ayuntamiento.

Como resultado de la operación, además de los productos intervenidos, se investiga a siete personas por delitos contra la propiedad industrial e intelectual, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles, ha explicado que "la operación desarrollada es el resultado de las inspecciones que realiza la Policía Local para luchar contra la venta de productos falsificados, tarea en la que se han redoblado los esfuerzos".

De hecho, con anterioridad a la intervención del lunes, en las inspecciones llevadas a cabo en los últimos meses el cuerpo policial local ya había intervenido más de 2.000 prendas deportivas falsificadas en cinco locales, por lo que se investigó a tres personas por delitos contra la propiedad industrial e intelectual y se abrieron actas de infracción en materia laboral y por no tener licencia de apertura.